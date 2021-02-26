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В Крыму назвали глупыми заявления ЕС по статусу полуострова
В Крыму назвали глупыми заявления ЕС по статусу полуострова
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала глупым заявление Европейского союза, связанное с отказом признавать российский статус полуострова. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T01:24
2021-02-26T11:23
россия
анастасия гридчина
жозеп боррель
симферополь
республика крым
севастополь
оон
украина
политика
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Крымские украинцы высмеяли заявление Евросоюза о полуострове
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала глупым заявление Европейского союза, связанное с отказом признавать российский статус полуострова.Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не признает присоединение Крыма и Севастополя к России и считает это нарушением международного права.По ее словам, ЕС стоит обратить внимание на бесконечное нарушение прав человека, происходящее в западных странах.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210225/evropa-1598824115.html
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россия, анастасия гридчина, жозеп боррель, симферополь, республика крым, севастополь, оон, украина, политика

В Крыму назвали глупыми заявления ЕС по статусу полуострова

01:24 26.02.2021 (обновлено: 11:23 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПредседатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала глупым заявление Европейского союза, связанное с отказом признавать российский статус полуострова.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не признает присоединение Крыма и Севастополя к России и считает это нарушением международного права.

"Очередные глупые заявления Европейского союза, представители которого никогда не были в Крыму и не общались с крымчанами. В ЕС только и могут, что на протяжении семи лет говорить одно и то же заученное годами. Как говорится в пословице, в чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь", — сказала РИА Новости Гридчина.

По ее словам, ЕС стоит обратить внимание на бесконечное нарушение прав человека, происходящее в западных странах.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияАнастасия ГридчинаЖозеп БоррельСимферопольРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаПолитика
 
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