https://ria.ru/20210226/krym-1599022004.html

В Крыму назвали глупыми заявления ЕС по статусу полуострова

В Крыму назвали глупыми заявления ЕС по статусу полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала глупым заявление Европейского союза, связанное с отказом признавать российский статус полуострова. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T01:24

2021-02-26T01:24

2021-02-26T11:23

россия

анастасия гридчина

жозеп боррель

симферополь

республика крым

севастополь

оон

украина

политика

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Крымские украинцы высмеяли заявление Евросоюза о полуострове

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала глупым заявление Европейского союза, связанное с отказом признавать российский статус полуострова.Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не признает присоединение Крыма и Севастополя к России и считает это нарушением международного права.По ее словам, ЕС стоит обратить внимание на бесконечное нарушение прав человека, происходящее в западных странах.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210225/evropa-1598824115.html

россия

симферополь

республика крым

севастополь

украина

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россия, анастасия гридчина, жозеп боррель, симферополь, республика крым, севастополь, оон, украина, политика