В Крыму назвали глупыми заявления ЕС по статусу полуострова
01:24 26.02.2021 (обновлено: 11:23 26.02.2021)
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПредседатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала глупым заявление Европейского союза, связанное с отказом признавать российский статус полуострова.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не признает присоединение Крыма и Севастополя к России и считает это нарушением международного права.
"Очередные глупые заявления Европейского союза, представители которого никогда не были в Крыму и не общались с крымчанами. В ЕС только и могут, что на протяжении семи лет говорить одно и то же заученное годами. Как говорится в пословице, в чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь", — сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, ЕС стоит обратить внимание на бесконечное нарушение прав человека, происходящее в западных странах.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".