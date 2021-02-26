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В России за сутки умерли 428 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 428 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 428 смертей с COVID-19, за все время - 85 304, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:04
2021-02-26T11:04
2021-02-26T11:04
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здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 428 смертей с COVID-19, за все время - 85 304, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 428 смертей... За весь период по России умерло 85 304 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 45 человек, в Санкт-Петербурге - 40, Подмосковье - 28.
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