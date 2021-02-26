https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599053530.html

В России за сутки умерли 428 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 428 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 428 смертей с COVID-19, за все время - 85 304, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:04

2021-02-26T11:04

2021-02-26T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 428 смертей с COVID-19, за все время - 85 304, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 428 смертей... За весь период по России умерло 85 304 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 45 человек, в Санкт-Петербурге - 40, Подмосковье - 28.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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