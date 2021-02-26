https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599053033.html

В Москве за сутки выявили 1336 случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 1336 случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 336, Санкт-Петербурге - 947, Подмосковье - 502, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:02

2021-02-26T11:02

2021-02-26T11:02

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 336, Санкт-Петербурге - 947, Подмосковье - 502, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе - три, в Чукотском автономном округе и республике Тыве - по два.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург