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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599053033.html
В Москве за сутки выявили 1336 случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 1336 случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 336, Санкт-Петербурге - 947, Подмосковье - 502, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:02
2021-02-26T11:02
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 336, Санкт-Петербурге - 947, Подмосковье - 502, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе - три, в Чукотском автономном округе и республике Тыве - по два.
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здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В Москве за сутки выявили 1336 случаев COVID-19

11:02 26.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
Врач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 336, Санкт-Петербурге - 947, Подмосковье - 502, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва - 1 336, Санкт-Петербург - 947, Московская область - 502", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе - три, в Чукотском автономном округе и республике Тыве - по два.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
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