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В Москве за сутки выявили 1336 случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 1336 случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 336, Санкт-Петербурге - 947, Подмосковье - 502, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:02
2021-02-26T11:02
2021-02-26T11:02
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 336, Санкт-Петербурге - 947, Подмосковье - 502, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе - три, в Чукотском автономном округе и республике Тыве - по два.
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РИА Новости
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здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург