https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599052805.html

В России выявили 11 086 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 11 086 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 11 086 новых случаев COVID-19 — это минимум с 5 октября, сообщает оперативный штаб. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:02

2021-02-26T11:02

2021-02-26T11:43

распространение коронавируса

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 086 новых случаев COVID-19 — это минимум с 5 октября, сообщает оперативный штаб.Накануне сообщалось о 11 198 новых случаях. Показатель уже четвертый день остается ниже 12 тысяч, а суточный темп прироста еще немного снизился и составляет 0,26 процента.Умерли за минувшие сутки 428 человек, выписались по выздоровлению — 15 722.Новые случаи зарегистрировали во всех 85 регионах, при этом у почти 12 процентов заразившихся (1323 человека) не наблюдается симптомов. Больше всего инфицированных выявили за сутки в Москве — 1336 (днем ранее было 1406). В Санкт-Петербурге их 947, в Подмосковье — 502, в Нижегородской области — 392, в Воронежской — 298, в Ростовской — 285, в Самарской — 279, в Иркутской — 238, в Челябинской — 211, в Саратовской — 204.Меньше всего новых случаев отмечено в Туве и на Чукотке — по два, а в Ненецком автономном округе их три.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 223 186, умерли за все время 85 304 человека, вылечились — 3 783 386.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 112,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 113 миллионов. Примерно два с половиной миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599054223.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество