Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599052805.html
В России выявили 11 086 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 11 086 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 11 086 новых случаев COVID-19 — это минимум с 5 октября, сообщает оперативный штаб. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:02
2021-02-26T11:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587294128_0:124:3422:2048_1920x0_80_0_0_5335dbf5be1cdf4d35a24cced2f0878d.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 086 новых случаев COVID-19 — это минимум с 5 октября, сообщает оперативный штаб.Накануне сообщалось о 11 198 новых случаях. Показатель уже четвертый день остается ниже 12 тысяч, а суточный темп прироста еще немного снизился и составляет 0,26 процента.Умерли за минувшие сутки 428 человек, выписались по выздоровлению — 15 722.Новые случаи зарегистрировали во всех 85 регионах, при этом у почти 12 процентов заразившихся (1323 человека) не наблюдается симптомов. Больше всего инфицированных выявили за сутки в Москве — 1336 (днем ранее было 1406). В Санкт-Петербурге их 947, в Подмосковье — 502, в Нижегородской области — 392, в Воронежской — 298, в Ростовской — 285, в Самарской — 279, в Иркутской — 238, в Челябинской — 211, в Саратовской — 204.Меньше всего новых случаев отмечено в Туве и на Чукотке — по два, а в Ненецком автономном округе их три.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 223 186, умерли за все время 85 304 человека, вылечились — 3 783 386.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 112,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 113 миллионов. Примерно два с половиной миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599054223.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587294128_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_fa0ce237498b406ce697fc152a334b23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 11 086 новых случаев заражения коронавирусом

11:02 26.02.2021 (обновлено: 11:43 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник ковид-госпиталя
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 086 новых случаев COVID-19 — это минимум с 5 октября, сообщает оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 11 198 новых случаях. Показатель уже четвертый день остается ниже 12 тысяч, а суточный темп прироста еще немного снизился и составляет 0,26 процента.
Умерли за минувшие сутки 428 человек, выписались по выздоровлению — 15 722.
Новые случаи зарегистрировали во всех 85 регионах, при этом у почти 12 процентов заразившихся (1323 человека) не наблюдается симптомов. Больше всего инфицированных выявили за сутки в Москве — 1336 (днем ранее было 1406). В Санкт-Петербурге их 947, в Подмосковье — 502, в Нижегородской области — 392, в Воронежской — 298, в Ростовской — 285, в Самарской — 279, в Иркутской — 238, в Челябинской — 211, в Саратовской — 204.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
11:07Распространение коронавируса
Эпидемиолог заявил, что коронавирус станет сезонным
Меньше всего новых случаев отмечено в Туве и на Чукотке — по два, а в Ненецком автономном округе их три.
Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 223 186, умерли за все время 85 304 человека, вылечились — 3 783 386.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 112,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 113 миллионов. Примерно два с половиной миллиона человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:01Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 87 копеек
13:55Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
13:53В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
13:49Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
13:44Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
13:42Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
13:42Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
13:39В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном
13:36Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
13:36Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства
13:35В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
13:31Навального этапировали в колонию
13:30В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек
13:30Сенатор Пушков прокомментировал авиаудары США по Сирии
13:29Генпрокуратура Армении изучает требование об отставке правительства
13:28Оппозиция обратилась к президенту Армении с просьбой принять делегацию
13:22В МИД назвали блокировку аккаунтов в Twitter абсурдной
13:21В Госдуме оценили украинскую идею наказывать за сотрудничество с Россией
13:18Алиев предостерег от попыток сорвать соглашение по Карабаху
13:17В Смоленской области завели дело из-за недостатка льготных лекарств
Лента новостейМолния