https://ria.ru/20210226/koloniya-1599164897.html

В Ярославле задержали двух сотрудников ИК-1

В Ярославле задержали двух сотрудников ИК-1

В Ярославле задержали двух сотрудников местной исправительной колонии № 1 после публикации видео с избиением заключенных, сообщили в региональном СУ СК. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T19:23

2021-02-26T19:23

2021-02-26T22:45

россия

дело о пытках в ярославской колонии

ярославская область

ярославль

происшествия

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РЯЗАНЬ, 26 фев — РИА Новости. В Ярославле задержали двух сотрудников местной исправительной колонии № 1 после публикации видео с избиением заключенных, сообщили в региональном СУ СК.Следователи будут просить суд арестовать подозреваемых.Ранее на этой неделе "Новая газета" опубликовала видеозапись, на которой, как сообщается, сотрудники ФСИН в ИК-1 избивают двоих полуобнаженных осужденных. Одного из них заставляют лечь на стол и бьют дубинками.По информации издания, этот мужчина уже отбыл срок и вышел на свободу.Во втором случае сотрудники колонии требуют от осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев мужчина попал в больницу и вскоре скончался.На основании этих публикаций СУ СК возбудило уголовное дело по статье о "Превышении должностных полномочий", областная прокуратура и УФСИН начали проверки.

https://ria.ru/20201225/proverka-1590859242.html

россия

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дело о пытках в ярославской колонии, ярославская область, ярославль, происшествия