Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/koloniya-1599164897.html
В Ярославле задержали двух сотрудников ИК-1
В Ярославле задержали двух сотрудников ИК-1
В Ярославле задержали двух сотрудников местной исправительной колонии № 1 после публикации видео с избиением заключенных, сообщили в региональном СУ СК. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T19:23
2021-02-26T22:45
россия
дело о пытках в ярославской колонии
ярославская область
ярославль
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152520/78/1525207844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5155d0fc7fb233dc973f67bcd49476eb.jpg
РЯЗАНЬ, 26 фев — РИА Новости. В Ярославле задержали двух сотрудников местной исправительной колонии № 1 после публикации видео с избиением заключенных, сообщили в региональном СУ СК.Следователи будут просить суд арестовать подозреваемых.Ранее на этой неделе "Новая газета" опубликовала видеозапись, на которой, как сообщается, сотрудники ФСИН в ИК-1 избивают двоих полуобнаженных осужденных. Одного из них заставляют лечь на стол и бьют дубинками.По информации издания, этот мужчина уже отбыл срок и вышел на свободу.Во втором случае сотрудники колонии требуют от осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев мужчина попал в больницу и вскоре скончался.На основании этих публикаций СУ СК возбудило уголовное дело по статье о "Превышении должностных полномочий", областная прокуратура и УФСИН начали проверки.
https://ria.ru/20201225/proverka-1590859242.html
россия
ярославская область
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152520/78/1525207844_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dba7535fd6c42e6a22b904d8a33e7d40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дело о пытках в ярославской колонии, ярославская область, ярославль, происшествия

В Ярославле задержали двух сотрудников ИК-1

19:23 26.02.2021 (обновлено: 22:45 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкВорота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле
Ворота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 26 фев — РИА Новости. В Ярославле задержали двух сотрудников местной исправительной колонии № 1 после публикации видео с избиением заключенных, сообщили в региональном СУ СК.
Следователи будут просить суд арестовать подозреваемых.
Ранее на этой неделе "Новая газета" опубликовала видеозапись, на которой, как сообщается, сотрудники ФСИН в ИК-1 избивают двоих полуобнаженных осужденных. Одного из них заставляют лечь на стол и бьют дубинками.
По информации издания, этот мужчина уже отбыл срок и вышел на свободу.
Во втором случае сотрудники колонии требуют от осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев мужчина попал в больницу и вскоре скончался.
На основании этих публикаций СУ СК возбудило уголовное дело по статье о "Превышении должностных полномочий", областная прокуратура и УФСИН начали проверки.
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 09:22
СК начал проверку после сообщений о пытках заключенного в Иркутске
 
РоссияДело о пытках в ярославской колонииЯрославская областьЯрославльПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42В Совете федерации предложили учредить день деоккупации Крыма
05:25Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
04:43В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
04:27Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
04:10Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты
04:00Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары
03:45Уругвай готов закупать российскую вакцину "Спутник V"
03:43Байден пообещал Саудовской Аравии "новые правила" в политике
03:41Названы "суперпродукты" для продления жизни
03:14"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана
02:53В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19
02:32Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"
02:21Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России
02:19Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы
02:19Финансист рассказал, как создать пассивный доход без глупых ошибок
01:44В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса
01:40Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
01:25Байден обратился к Ирану с предупреждением после удара в Сирии
01:14В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
01:12Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы
Лента новостейМолния