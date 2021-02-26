https://ria.ru/20210226/koloniya-1599164897.html
В Ярославле задержали двух сотрудников ИК-1
В Ярославле задержали двух сотрудников ИК-1
В Ярославле задержали двух сотрудников местной исправительной колонии № 1 после публикации видео с избиением заключенных, сообщили в региональном СУ СК. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T19:23
2021-02-26T19:23
2021-02-26T22:45
россия
дело о пытках в ярославской колонии
ярославская область
ярославль
происшествия
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РЯЗАНЬ, 26 фев — РИА Новости. В Ярославле задержали двух сотрудников местной исправительной колонии № 1 после публикации видео с избиением заключенных, сообщили в региональном СУ СК.Следователи будут просить суд арестовать подозреваемых.Ранее на этой неделе "Новая газета" опубликовала видеозапись, на которой, как сообщается, сотрудники ФСИН в ИК-1 избивают двоих полуобнаженных осужденных. Одного из них заставляют лечь на стол и бьют дубинками.По информации издания, этот мужчина уже отбыл срок и вышел на свободу.Во втором случае сотрудники колонии требуют от осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев мужчина попал в больницу и вскоре скончался.На основании этих публикаций СУ СК возбудило уголовное дело по статье о "Превышении должностных полномочий", областная прокуратура и УФСИН начали проверки.
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россия, дело о пытках в ярославской колонии, ярославская область, ярославль, происшествия
РЯЗАНЬ, 26 фев — РИА Новости.
В Ярославле
задержали двух сотрудников местной исправительной колонии № 1 после публикации видео с избиением заключенных, сообщили в региональном СУ СК
.
Следователи будут просить суд арестовать подозреваемых.
Ранее на этой неделе "Новая газета" опубликовала видеозапись, на которой, как сообщается, сотрудники ФСИН
в ИК-1 избивают двоих полуобнаженных осужденных. Одного из них заставляют лечь на стол и бьют дубинками.
По информации издания, этот мужчина уже отбыл срок и вышел на свободу.
Во втором случае сотрудники колонии требуют от осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев мужчина попал в больницу и вскоре скончался.
На основании этих публикаций СУ СК возбудило уголовное дело по статье о "Превышении должностных полномочий", областная прокуратура и УФСИН начали проверки.