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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210226/karabakh-1599051347.html
Алиев заявил, что вопрос о статусе Карабаха должен выйти из повестки
Алиев заявил, что вопрос о статусе Карабаха должен выйти из повестки
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что вопрос о статусе Карабахе "должен выйти из повестки". РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:56
2021-02-26T11:13
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
в мире
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БАКУ, 26 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что вопрос о статусе Карабахе "должен выйти из повестки".Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
нагорный карабах
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нагорный карабах, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире

Алиев заявил, что вопрос о статусе Карабаха должен выйти из повестки

10:56 26.02.2021 (обновлено: 11:13 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Агдам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Агдам - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 26 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что вопрос о статусе Карабахе "должен выйти из повестки".
"Я неоднократно говорил об этом вопросе. Не хочу повторять. Я советую Армении и армянскому народу меньше говорить об этом вопросе, не строить пустых надежд. Этот вопрос должен выйти из повестки. Поднимать этот вопрос - означает служить не миру, а конфронтации", - сказал Алиев.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанВ мире
 
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