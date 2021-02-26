https://ria.ru/20210226/karabakh-1599051347.html

Алиев заявил, что вопрос о статусе Карабаха должен выйти из повестки

Алиев заявил, что вопрос о статусе Карабаха должен выйти из повестки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что вопрос о статусе Карабахе "должен выйти из повестки". РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T10:56

2021-02-26T10:56

2021-02-26T11:13

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

в мире

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БАКУ, 26 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что вопрос о статусе Карабахе "должен выйти из повестки".Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире