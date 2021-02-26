Алиев заявил, что вопрос о статусе Карабаха должен выйти из повестки
10:56 26.02.2021 (обновлено: 11:13 26.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Агдам
БАКУ, 26 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что вопрос о статусе Карабахе "должен выйти из повестки".
"Я неоднократно говорил об этом вопросе. Не хочу повторять. Я советую Армении и армянскому народу меньше говорить об этом вопросе, не строить пустых надежд. Этот вопрос должен выйти из повестки. Поднимать этот вопрос - означает служить не миру, а конфронтации", - сказал Алиев.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
10 ноября 2020, 13:57ИнфографикаПеремирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия