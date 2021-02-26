https://ria.ru/20210226/kanada-1598980226.html
Самый большой в мире снежный лабиринт в Канаде увеличился в два раза
Самый большой в мире снежный лабиринт в Канаде увеличился в два раза
Канадский снежный лабиринт, который попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой в мире, теперь увеличился в два раза, чтобы обеспечить социальное... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T00:33
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Канадский снежный лабиринт, который попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой в мире, теперь увеличился в два раза, чтобы обеспечить социальное дистанцирование посетителям, сообщает Upi.Он находится в открытом развлекательном комплексе в Сент-Адольфе провинции Манитоба. Когда в 2019 году лабиринт был признан самым большим, его площадь составляла 2 789 квадратных метров.Совладелица Энджи Масс рассказала, что в этом году он увеличился до 5300 квадратных метров. Это было необходимо, чтобы обеспечить социальное дистанцирование.Она добавила, что на достройку аттракциона ушло около шести недель.
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