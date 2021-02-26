https://ria.ru/20210226/kanada-1598980226.html

Самый большой в мире снежный лабиринт в Канаде увеличился в два раза

Самый большой в мире снежный лабиринт в Канаде увеличился в два раза

Канадский снежный лабиринт, который попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой в мире, теперь увеличился в два раза, чтобы обеспечить социальное... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T00:33

2021-02-26T00:33

2021-02-26T00:33

туризм

туризм

туристы

манитоба

новости - туризм

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598976498_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dfcee168bca7e6360ea3596c79d8070e.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Канадский снежный лабиринт, который попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой в мире, теперь увеличился в два раза, чтобы обеспечить социальное дистанцирование посетителям, сообщает Upi.Он находится в открытом развлекательном комплексе в Сент-Адольфе провинции Манитоба. Когда в 2019 году лабиринт был признан самым большим, его площадь составляла 2 789 квадратных метров.Совладелица Энджи Масс рассказала, что в этом году он увеличился до 5300 квадратных метров. Это было необходимо, чтобы обеспечить социальное дистанцирование.Она добавила, что на достройку аттракциона ушло около шести недель.

https://ria.ru/20210210/kanada-1596867383.html

манитоба

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, манитоба, новости - туризм, канада