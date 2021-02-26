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Немецкий политолог заявил об "издевательстве" России над Евросоюзом
Немецкий политолог заявил об "издевательстве" России над Евросоюзом
Немецкий профессор и политолог Томас Егер в статье для издания Focus рассказал о неудачных попытках европейских политиков надавить на Россию. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T15:43
2021-02-26T21:20
россия
реакция на санкции
санкции
сергей лавров
евросоюз
ангела меркель
джо байден
москва
франция
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Немецкий профессор и политолог Томас Егер в статье для издания Focus рассказал о неудачных попытках европейских политиков надавить на Россию.В частности, он указал на разобщенность Евросоюза и отсутствие стратегии в отношениях с Москвой. Егер также отметил, что антироссийские санкции не приводят к "зримым результатам"."У Евросоюза в настоящее время практически нет других средств воздействия. Таким образом, канцлер Меркель признала провал политики в отношении России как минимум за последние семь лет", — подчеркнул автор материала, ссылаясь на выступление Ангелы Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности, где она, по его мнению, признала "крах основанных санкциях дипломатических усилий Германии и Франции".Политолог также напомнил, что взаимодействие между Россией и ЕС осложняется позицией американского президента Джо Байдена, расценивающего Москву как "угрозу западным демократиям"."Если Польша относится к ней (России. — Прим. ред.) резко отрицательно, то Франция готова вести с Россией активный диалог &lt;…&gt; Тем временем американский президент требует принятия решения", — отметил автор статьи.Егер также добавил, что правительство Германии находится далеко от сформированной позиции по этому вопросу настолько же, "как и от полета на Марс".В то же время, по мнению профессора, Россия отстаивает свою территориальную целостность и не намерена менять что-либо из-за давления извне. Кроме того, Егер вспомнил переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова с Верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем, во время которых глава дипведомства указал на "высокомерие" Европы и напомнил Брюсселю о необходимости воздержаться от вмешательства во внутренние дела России.По словам профессора, Евросоюзу следует уделить внимание разграничению вопросов, по которым он сотрудничает с Москвой, от тем, вызывающих разногласия. Тем не менее Егер не стал уточнять, насколько европейская стратегия должна коррелировать с позицией американских властей.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210225/evropa-1598824115.html
https://ria.ru/20210224/evrosoyuz-1598769641.html
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россия, реакция на санкции, санкции, сергей лавров, евросоюз, ангела меркель, джо байден, москва, франция, германия, европа, сша, в мире

Немецкий политолог заявил об "издевательстве" России над Евросоюзом

15:43 26.02.2021 (обновлено: 21:20 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Немецкий профессор и политолог Томас Егер в статье для издания Focus рассказал о неудачных попытках европейских политиков надавить на Россию.
В частности, он указал на разобщенность Евросоюза и отсутствие стратегии в отношениях с Москвой. Егер также отметил, что антироссийские санкции не приводят к "зримым результатам".
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"У Евросоюза в настоящее время практически нет других средств воздействия. Таким образом, канцлер Меркель признала провал политики в отношении России как минимум за последние семь лет", — подчеркнул автор материала, ссылаясь на выступление Ангелы Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности, где она, по его мнению, признала "крах основанных санкциях дипломатических усилий Германии и Франции".
Политолог также напомнил, что взаимодействие между Россией и ЕС осложняется позицией американского президента Джо Байдена, расценивающего Москву как "угрозу западным демократиям".
"Если Польша относится к ней (России. — Прим. ред.) резко отрицательно, то Франция готова вести с Россией активный диалог <…> Тем временем американский президент требует принятия решения", — отметил автор статьи.
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Егер также добавил, что правительство Германии находится далеко от сформированной позиции по этому вопросу настолько же, "как и от полета на Марс".
В то же время, по мнению профессора, Россия отстаивает свою территориальную целостность и не намерена менять что-либо из-за давления извне. Кроме того, Егер вспомнил переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова с Верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем, во время которых глава дипведомства указал на "высокомерие" Европы и напомнил Брюсселю о необходимости воздержаться от вмешательства во внутренние дела России.
По словам профессора, Евросоюзу следует уделить внимание разграничению вопросов, по которым он сотрудничает с Москвой, от тем, вызывающих разногласия. Тем не менее Егер не стал уточнять, насколько европейская стратегия должна коррелировать с позицией американских властей.
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