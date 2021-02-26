Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210226/ivlev-1599054319.html
Российский телеведущий Ивлев рассказал, как похудел на 30 килограммов
Российский телеведущий Ивлев рассказал, как похудел на 30 килограммов
Российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев в интервью на YouTube-канале "Super!" рассказал, что похудел на 30 килограммов. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:25
2021-02-26T11:25
шоубиз
здоровье - общество
общество
константин ивлев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573510489_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_fb0597e0371409b830ffa5911cba1d4c.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев в интервью на YouTube-канале "Super!" рассказал, что похудел на 30 килограммов.Он отметил, что всю жизнь кормит людей. При этом подчеркнул, что он — не диетолог, а занимается именно правильным питанием.Он отметил, что у него начался варикоз, и врач посоветовал ему "заняться собой". Бегать, как отметил Ивлев, ему нельзя, а "гантели тягать" он не хотел. Свой выбор он остановил на плавании, так как всегда любил его.Также шеф-повар убрал из рациона углеводы: хлеб, сахар и некоторые крупы. Мучное он ел на завтрак вместе со сладким чаем.Жена, по словам Ивлеева, поддерживает его, не позволяя есть сладости.
https://ria.ru/20210215/svadba-1597556134.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573510489_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9b53ed6341be6f602d156588d5c4281.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, общество, константин ивлев

Российский телеведущий Ивлев рассказал, как похудел на 30 килограммов

11:25 26.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРоссийский шеф-повар, автор книги "Кухня настоящих мужчин", шоумен Константин Ивлев
Российский шеф-повар, автор книги Кухня настоящих мужчин, шоумен Константин Ивлев - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев в интервью на YouTube-канале "Super!" рассказал, что похудел на 30 килограммов.
Он отметил, что всю жизнь кормит людей. При этом подчеркнул, что он — не диетолог, а занимается именно правильным питанием.
"Я на себе очень часто провожу опыты той еды, которую я делаю для людей. <...> И я хотел похудеть всегда, я был всегда достаточно очень мощным, я не был толстым, но я весил под 130 килограммов", — поделился телеведущий.
Он отметил, что у него начался варикоз, и врач посоветовал ему "заняться собой".
Бегать, как отметил Ивлев, ему нельзя, а "гантели тягать" он не хотел. Свой выбор он остановил на плавании, так как всегда любил его.
Также шеф-повар убрал из рациона углеводы: хлеб, сахар и некоторые крупы. Мучное он ел на завтрак вместе со сладким чаем.
Жена, по словам Ивлеева, поддерживает его, не позволяя есть сладости.
Константин Ивлев - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 18:56Шоубиз
Шеф-повар Константин Ивлев женился на молодой подруге
 
ШоубизЗдоровье - ОбществоОбществоКонстантин Ивлев
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
13:53В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
13:49Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
13:44Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
13:42Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
13:42Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
13:39В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном
13:36Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
13:36Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства
13:35В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
13:31Навального этапировали в колонию
13:30В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек
13:30Сенатор Пушков прокомментировал авиаудары США по Сирии
13:29Генпрокуратура Армении изучает требование об отставке правительства
13:28Оппозиция обратилась к президенту Армении с просьбой принять делегацию
13:22В МИД назвали блокировку аккаунтов в Twitter абсурдной
13:21В Госдуме оценили украинскую идею наказывать за сотрудничество с Россией
13:18Алиев предостерег от попыток сорвать соглашение по Карабаху
13:17В Смоленской области завели дело из-за недостатка льготных лекарств
13:14Захарова заявила, что Запад отвергает неудобные вопросы по Навальному
Лента новостейМолния