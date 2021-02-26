https://ria.ru/20210226/ivlev-1599054319.html

Российский телеведущий Ивлев рассказал, как похудел на 30 килограммов

Российский телеведущий Ивлев рассказал, как похудел на 30 килограммов

Российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев в интервью на YouTube-канале "Super!" рассказал, что похудел на 30 килограммов. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:25

2021-02-26T11:25

2021-02-26T11:25

шоубиз

здоровье - общество

общество

константин ивлев

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев в интервью на YouTube-канале "Super!" рассказал, что похудел на 30 килограммов.Он отметил, что всю жизнь кормит людей. При этом подчеркнул, что он — не диетолог, а занимается именно правильным питанием.Он отметил, что у него начался варикоз, и врач посоветовал ему "заняться собой". Бегать, как отметил Ивлев, ему нельзя, а "гантели тягать" он не хотел. Свой выбор он остановил на плавании, так как всегда любил его.Также шеф-повар убрал из рациона углеводы: хлеб, сахар и некоторые крупы. Мучное он ел на завтрак вместе со сладким чаем.Жена, по словам Ивлеева, поддерживает его, не позволяя есть сладости.

https://ria.ru/20210215/svadba-1597556134.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество, константин ивлев