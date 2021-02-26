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Российский телеведущий Ивлев рассказал, как похудел на 30 килограммов
Российский телеведущий Ивлев рассказал, как похудел на 30 килограммов
Российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев в интервью на YouTube-канале "Super!" рассказал, что похудел на 30 килограммов. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:25
2021-02-26T11:25
2021-02-26T11:25
шоубиз
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общество
константин ивлев
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев в интервью на YouTube-канале "Super!" рассказал, что похудел на 30 килограммов.Он отметил, что всю жизнь кормит людей. При этом подчеркнул, что он — не диетолог, а занимается именно правильным питанием.Он отметил, что у него начался варикоз, и врач посоветовал ему "заняться собой". Бегать, как отметил Ивлев, ему нельзя, а "гантели тягать" он не хотел. Свой выбор он остановил на плавании, так как всегда любил его.Также шеф-повар убрал из рациона углеводы: хлеб, сахар и некоторые крупы. Мучное он ел на завтрак вместе со сладким чаем.Жена, по словам Ивлеева, поддерживает его, не позволяя есть сладости.
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здоровье - общество, общество, константин ивлев
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев
в интервью на YouTube-канале "Super!
" рассказал, что похудел на 30 килограммов.
Он отметил, что всю жизнь кормит людей. При этом подчеркнул, что он — не диетолог, а занимается именно правильным питанием.
"Я на себе очень часто провожу опыты той еды, которую я делаю для людей. <...> И я хотел похудеть всегда, я был всегда достаточно очень мощным, я не был толстым, но я весил под 130 килограммов", — поделился телеведущий.
Он отметил, что у него начался варикоз, и врач посоветовал ему "заняться собой".
Бегать, как отметил Ивлев, ему нельзя, а "гантели тягать" он не хотел. Свой выбор он остановил на плавании, так как всегда любил его.
Также шеф-повар убрал из рациона углеводы: хлеб, сахар и некоторые крупы. Мучное он ел на завтрак вместе со сладким чаем.
Жена, по словам Ивлеева, поддерживает его, не позволяя есть сладости.