https://ria.ru/20210226/ipoteka-1599006628.html

Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках

Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках

Мошенники не гнушаются обманывать и тех, кто ежемесячно платит немалые суммы за ипотеку. Для этого используются различные методы социальной инженерии, в том... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T03:15

2021-02-26T03:15

2021-02-26T10:26

мошенничество

анатолий миронов (адвокат)

россия

ипотека

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Ипотечников предупредили о новых уловках мошенников

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572457478_0:196:2994:1880_1920x0_80_0_0_439200e55872b40fa89ce7587caa59bb.jpg

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Мошенники не гнушаются обманывать и тех, кто ежемесячно платит немалые суммы за ипотеку. Для этого используются различные методы социальной инженерии, в том числе при разговоре по телефону, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Как правило, мошенники пытаются заставить плательщика внести ипотечный платеж по реквизитам, отличающимся от обычных. Объясняют это, к примеру, тем, что банк по техническим причинам поменял реквизиты платежа. Говорят о новых требованиях Банка России и даже законодательных изменениях требований к ипотеке.Если вы услышали в трубке что-либо подобное, ни в коем случае никому не платите, не вступайте в диалог с аферистом и сообщите банку о звонке. Помните, что любые изменения в договор ипотеки вносятся исключительно при вашем личном визите в отделение банка, заключил Миронов.

https://ria.ru/20210220/moshennichestvo-1598247403.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, анатолий миронов (адвокат), россия, ипотека, общество