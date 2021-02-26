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https://ria.ru/20210226/ipoteka-1599006628.html
Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
Мошенники не гнушаются обманывать и тех, кто ежемесячно платит немалые суммы за ипотеку. Для этого используются различные методы социальной инженерии, в том... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T03:15
2021-02-26T10:26
мошенничество
анатолий миронов (адвокат)
россия
ипотека
общество
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Ипотечников предупредили о новых уловках мошенников
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Мошенники не гнушаются обманывать и тех, кто ежемесячно платит немалые суммы за ипотеку. Для этого используются различные методы социальной инженерии, в том числе при разговоре по телефону, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Как правило, мошенники пытаются заставить плательщика внести ипотечный платеж по реквизитам, отличающимся от обычных. Объясняют это, к примеру, тем, что банк по техническим причинам поменял реквизиты платежа. Говорят о новых требованиях Банка России и даже законодательных изменениях требований к ипотеке.Если вы услышали в трубке что-либо подобное, ни в коем случае никому не платите, не вступайте в диалог с аферистом и сообщите банку о звонке. Помните, что любые изменения в договор ипотеки вносятся исключительно при вашем личном визите в отделение банка, заключил Миронов.
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мошенничество, анатолий миронов (адвокат), россия, ипотека, общество

Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках

03:15 26.02.2021 (обновлено: 10:26 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКлиент у терминала в отделении банка "Совкомбанк" в Москве
Клиент у терминала в отделении банка Совкомбанк в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Мошенники не гнушаются обманывать и тех, кто ежемесячно платит немалые суммы за ипотеку. Для этого используются различные методы социальной инженерии, в том числе при разговоре по телефону, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Как правило, мошенники пытаются заставить плательщика внести ипотечный платеж по реквизитам, отличающимся от обычных. Объясняют это, к примеру, тем, что банк по техническим причинам поменял реквизиты платежа. Говорят о новых требованиях Банка России и даже законодательных изменениях требований к ипотеке.

"Обращаю внимание на то, что мошенникам может быть известна сумма платежа или срок платежа по ипотечному кредиту. Такая осведомленность ни в коем случае не подтверждает то, что звонят из банка. Банки никогда не звонят клиентам с просьбами осуществить платеж по иным реквизитам", – напоминает юрист.

Если вы услышали в трубке что-либо подобное, ни в коем случае никому не платите, не вступайте в диалог с аферистом и сообщите банку о звонке. Помните, что любые изменения в договор ипотеки вносятся исключительно при вашем личном визите в отделение банка, заключил Миронов.
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МошенничествоАнатолий Миронов (адвокат)РоссияИпотекаОбщество
 
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