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Суд отпустил жителя Кирова, пнувшего инвалида
Суд отпустил жителя Кирова, пнувшего инвалида
Суд в Кирове отпустил под подписку о невыезде мужчину, пнувшего в спину инвалида, сообщили РИА Новости в СУ СК России по региону. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T20:45
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Суд в Кирове отпустил под подписку о невыезде мужчину, пнувшего в спину инвалида, сообщили РИА Новости в СУ СК России по региону.Таким образом, ходатайство следователя об аресте фигуранта не удовлетворили.Собеседница агентства уточнила, что в суд мужчину привезли из СИЗО, но после заседания он ушел свободно.Ранее МВД возбудило уголовное дело по статье "Побои" в отношении 33-летнего мужчины, который на ступеньках магазина пнул 52-летнего инвалида, после чего скрылся. Личность подозреваемого установили, его задержали.Он объяснил свои действия тем, что инвалид якобы протянул руку в сторону его жены, и заявил, что готов извиниться. В связи с повышенным общественным резонансом расследованием занялось СУ СК России по Кировской области.
россия
кировская область
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Пожилого инвалида при входе в магазин пнули в спину
В Кирове пожилого инвалида пнули в спину. А все из-за того, что он мешал пройти в магазин какой-то неадекватной парочке. Хорошо, что все сняла камера наблюдения. Надеемся, что этот случай не останется безнаказанным.
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видео, россия, следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия
Суд отпустил жителя Кирова, пнувшего инвалида
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Суд в Кирове отпустил под подписку о невыезде мужчину, пнувшего в спину инвалида, сообщили РИА Новости в СУ СК России по региону.
2021-02-26T20:45
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Суд отпустил жителя Кирова, пнувшего инвалида

20:45 26.02.2021 (обновлено: 22:55 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Суд в Кирове отпустил под подписку о невыезде мужчину, пнувшего в спину инвалида, сообщили РИА Новости в СУ СК России по региону.
Таким образом, ходатайство следователя об аресте фигуранта не удовлетворили.
Собеседница агентства уточнила, что в суд мужчину привезли из СИЗО, но после заседания он ушел свободно.
Ранее МВД возбудило уголовное дело по статье "Побои" в отношении 33-летнего мужчины, который на ступеньках магазина пнул 52-летнего инвалида, после чего скрылся. Личность подозреваемого установили, его задержали.
Он объяснил свои действия тем, что инвалид якобы протянул руку в сторону его жены, и заявил, что готов извиниться. В связи с повышенным общественным резонансом расследованием занялось СУ СК России по Кировской области.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Кировская областьПроисшествия
 
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