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Суд отпустил жителя Кирова, пнувшего инвалида
Суд отпустил жителя Кирова, пнувшего инвалида
Суд в Кирове отпустил под подписку о невыезде мужчину, пнувшего в спину инвалида, сообщили РИА Новости в СУ СК России по региону. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T20:45
2021-02-26T20:45
2021-02-26T22:55
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Суд в Кирове отпустил под подписку о невыезде мужчину, пнувшего в спину инвалида, сообщили РИА Новости в СУ СК России по региону.Таким образом, ходатайство следователя об аресте фигуранта не удовлетворили.Собеседница агентства уточнила, что в суд мужчину привезли из СИЗО, но после заседания он ушел свободно.Ранее МВД возбудило уголовное дело по статье "Побои" в отношении 33-летнего мужчины, который на ступеньках магазина пнул 52-летнего инвалида, после чего скрылся. Личность подозреваемого установили, его задержали.Он объяснил свои действия тем, что инвалид якобы протянул руку в сторону его жены, и заявил, что готов извиниться. В связи с повышенным общественным резонансом расследованием занялось СУ СК России по Кировской области.
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Пожилого инвалида при входе в магазин пнули в спину
В Кирове пожилого инвалида пнули в спину. А все из-за того, что он мешал пройти в магазин какой-то неадекватной парочке. Хорошо, что все сняла камера наблюдения. Надеемся, что этот случай не останется безнаказанным.
2021-02-26T20:45
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РИА Новости
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РИА Новости
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видео, россия, следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия