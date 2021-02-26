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Суд отпустил жителя Кирова, пнувшего инвалида

Суд отпустил жителя Кирова, пнувшего инвалида

Суд в Кирове отпустил под подписку о невыезде мужчину, пнувшего в спину инвалида, сообщили РИА Новости в СУ СК России по региону. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T20:45

2021-02-26T20:45

2021-02-26T22:55

россия

следственный комитет россии (ск рф)

кировская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Суд в Кирове отпустил под подписку о невыезде мужчину, пнувшего в спину инвалида, сообщили РИА Новости в СУ СК России по региону.Таким образом, ходатайство следователя об аресте фигуранта не удовлетворили.Собеседница агентства уточнила, что в суд мужчину привезли из СИЗО, но после заседания он ушел свободно.Ранее МВД возбудило уголовное дело по статье "Побои" в отношении 33-летнего мужчины, который на ступеньках магазина пнул 52-летнего инвалида, после чего скрылся. Личность подозреваемого установили, его задержали.Он объяснил свои действия тем, что инвалид якобы протянул руку в сторону его жены, и заявил, что готов извиниться. В связи с повышенным общественным резонансом расследованием занялось СУ СК России по Кировской области.

россия

кировская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пожилого инвалида при входе в магазин пнули в спину В Кирове пожилого инвалида пнули в спину. А все из-за того, что он мешал пройти в магазин какой-то неадекватной парочке. Хорошо, что все сняла камера наблюдения. Надеемся, что этот случай не останется безнаказанным. 2021-02-26T20:45 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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