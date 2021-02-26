https://ria.ru/20210226/indoneziya-1599090550.html

На первое российское воинское захоронение в Индонезии установили крест

На первое российское воинское захоронение в Индонезии установили крест

На могиле лейтенанта российского Императорского флота Сергея Хохлова, служившего на крейсере "Полтава" и погибшего в результате несчастного случая при несении... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:43

2021-02-26T13:43

2021-02-26T13:43

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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БАНГКОК, 26 фев – РИА Новости. На могиле лейтенанта российского Императорского флота Сергея Хохлова, служившего на крейсере "Полтава" и погибшего в результате несчастного случая при несении вахты у берегов Индонезии (в прошлом – Нидерландской Ост-Индии) во время похода из Кронштадта на Дальний Восток в феврале 1901 года, состоялась церемония установки православного креста, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин.В церемонии поминовения и установки православного креста на могиле моряка, находящейся в городе Сабанг на острове Вех в индонезийской провинции Аче (Aceh), приняли участие посол России в Индонезии Людмила Воробьева и военный, военно-воздушный и военно-морской атташе при посольстве РФ Сергей Жевноватый. Представитель Русской православной церкви иерей Илья Мельниченко отслужил после установки креста поминальную службу по российскому моряку, рассказал РИА Новости дипломат.Захоронение было обнаружено в 2019 году сотрудниками аппарата военного атташе при посольстве РФ в Индонезии. В основу поиска была положена информация, предоставленная дипломатам Санкт-Петербургским общественным Информационно-аналитическим центром "Помним всех поименно", который, совместно с Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, занимается розыском, ревизией и реставрацией российских и советских воинских захоронений по всему миру.Лейтенант Хохлов погиб в результате аварии якорного механизма "Полтавы" при постановке на якорную стоянку у острова Вех 27 февраля 1901 года, получив несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму при разрыве одного из тросов якорного механизма. В момент гибели лейтенант, служивший на корабле в должности командира роты, являлся вахтенным начальником крейсера.Хохлов был похоронен с воинскими почестями на христианском кладбище голландского военного гарнизона, расквартированного в форте на острове (Индонезия была в то время колонией Нидерландов). В корабельном журнале "Полтавы" была оставлена запись о похоронах лейтенанта, из которой ясно, что на траурную церемонию пришло все европейское население острова, чтобы отдать дань уважения погибшему российскому моряку. Памятник на могиле россиянина по оговоренному с офицерами "Полтавы" проекту взялся установить голландский военный комендант острова.При инспекции найденной могилы в 2019 году было обнаружено, что с бетонного постамента памятника за прошедшие 118 лет исчез находившийся на его вершине православный крест. По инициативе Центра "Помним всех поименно" жители Санкт-Петербурга собрали в 2020 году добровольные пожертвования на изготовление чугунного православного креста по проекту известного петербургского архитектора Рафаэля Даянова, не дожившего до дня установки креста на могиле Сергея Хохлова.После освящения иеромонахом Александром (Фаутом) в Санкт-Петербурге крест был доставлен в Индонезию и установлен на могиле российского моряка, 120-летняя годовщина гибели которого приходится на 27 февраля.В конце XIX – начале XX века страны Юго-Восточной Азии – Индонезия (тогда голландская колония), Малайзия (тогда Британская Малайя), Таиланд (тогда Сиам) и Вьетнам и Камбоджа, входившие вместе с Лаосом в состав Французского Индокитая, - находились примерно в середине маршрута, который использовали корабли российской Дальневосточной флотилии для перехода из гавани главной военно-морской базы России Кронштадта в Порт-Артур и Владивосток, основные форпосты обороны Российской Империи на Дальнем Востоке. Захоронения российских военных моряков, скончавшихся или погибших во время этих переходов и военно-дипломатических визитов российских кораблей в порты стран Юго-Восточной Азии, а также во время Первой мировой войны, есть и в Таиланде (двое моряков с крейсера "Аврора", погибшие в результате несчастного случая в 1911 году, захоронены в Бангкоке), и на малайзийском острове Пинанг (моряки крейсера "Жемчуг", погибшие в бою с немецким крейсером "Эмден" в 1914 году), и на индонезийском острове Вех (лейтенант Хохлов, крейсер "Полтава", погибший в 1901 году).Эскадренный броненосец (броненосный крейсер) "Полтава", на котором служил Хохлов, в 1901 году проследовал после посещения Индонезии в Порт-Артур, и в 1904 году принял участие в русско-японской войне. Крейсер героически провоевал с января по ноябрь 1904 года в составе русской дальневосточной эскадры и 22 ноября был потоплен прямым попаданием японского снаряда в погреб с боеприпасами для 47-миллиметровых орудий. Остатки экипажа корабля, состоявшего в начале войны из 631 офицера и матроса, переправились на берег и приняли участие в пешем строю в последних боях за Порт-Артур.

https://ria.ru/20210223/evmenov-1597961986.html

https://realty.ria.ru/20200917/ushakov-1577391474.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/nato-1598949740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь