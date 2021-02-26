https://ria.ru/20210226/indoneziya-1599090550.html
На первое российское воинское захоронение в Индонезии установили крест
На первое российское воинское захоронение в Индонезии установили крест
На могиле лейтенанта российского Императорского флота Сергея Хохлова, служившего на крейсере "Полтава" и погибшего в результате несчастного случая при несении... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:43
2021-02-26T13:43
2021-02-26T13:43
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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БАНГКОК, 26 фев – РИА Новости. На могиле лейтенанта российского Императорского флота Сергея Хохлова, служившего на крейсере "Полтава" и погибшего в результате несчастного случая при несении вахты у берегов Индонезии (в прошлом – Нидерландской Ост-Индии) во время похода из Кронштадта на Дальний Восток в феврале 1901 года, состоялась церемония установки православного креста, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин.В церемонии поминовения и установки православного креста на могиле моряка, находящейся в городе Сабанг на острове Вех в индонезийской провинции Аче (Aceh), приняли участие посол России в Индонезии Людмила Воробьева и военный, военно-воздушный и военно-морской атташе при посольстве РФ Сергей Жевноватый. Представитель Русской православной церкви иерей Илья Мельниченко отслужил после установки креста поминальную службу по российскому моряку, рассказал РИА Новости дипломат.Захоронение было обнаружено в 2019 году сотрудниками аппарата военного атташе при посольстве РФ в Индонезии. В основу поиска была положена информация, предоставленная дипломатам Санкт-Петербургским общественным Информационно-аналитическим центром "Помним всех поименно", который, совместно с Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, занимается розыском, ревизией и реставрацией российских и советских воинских захоронений по всему миру.Лейтенант Хохлов погиб в результате аварии якорного механизма "Полтавы" при постановке на якорную стоянку у острова Вех 27 февраля 1901 года, получив несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму при разрыве одного из тросов якорного механизма. В момент гибели лейтенант, служивший на корабле в должности командира роты, являлся вахтенным начальником крейсера.Хохлов был похоронен с воинскими почестями на христианском кладбище голландского военного гарнизона, расквартированного в форте на острове (Индонезия была в то время колонией Нидерландов). В корабельном журнале "Полтавы" была оставлена запись о похоронах лейтенанта, из которой ясно, что на траурную церемонию пришло все европейское население острова, чтобы отдать дань уважения погибшему российскому моряку. Памятник на могиле россиянина по оговоренному с офицерами "Полтавы" проекту взялся установить голландский военный комендант острова.При инспекции найденной могилы в 2019 году было обнаружено, что с бетонного постамента памятника за прошедшие 118 лет исчез находившийся на его вершине православный крест. По инициативе Центра "Помним всех поименно" жители Санкт-Петербурга собрали в 2020 году добровольные пожертвования на изготовление чугунного православного креста по проекту известного петербургского архитектора Рафаэля Даянова, не дожившего до дня установки креста на могиле Сергея Хохлова.После освящения иеромонахом Александром (Фаутом) в Санкт-Петербурге крест был доставлен в Индонезию и установлен на могиле российского моряка, 120-летняя годовщина гибели которого приходится на 27 февраля.В конце XIX – начале XX века страны Юго-Восточной Азии – Индонезия (тогда голландская колония), Малайзия (тогда Британская Малайя), Таиланд (тогда Сиам) и Вьетнам и Камбоджа, входившие вместе с Лаосом в состав Французского Индокитая, - находились примерно в середине маршрута, который использовали корабли российской Дальневосточной флотилии для перехода из гавани главной военно-морской базы России Кронштадта в Порт-Артур и Владивосток, основные форпосты обороны Российской Империи на Дальнем Востоке. Захоронения российских военных моряков, скончавшихся или погибших во время этих переходов и военно-дипломатических визитов российских кораблей в порты стран Юго-Восточной Азии, а также во время Первой мировой войны, есть и в Таиланде (двое моряков с крейсера "Аврора", погибшие в результате несчастного случая в 1911 году, захоронены в Бангкоке), и на малайзийском острове Пинанг (моряки крейсера "Жемчуг", погибшие в бою с немецким крейсером "Эмден" в 1914 году), и на индонезийском острове Вех (лейтенант Хохлов, крейсер "Полтава", погибший в 1901 году).Эскадренный броненосец (броненосный крейсер) "Полтава", на котором служил Хохлов, в 1901 году проследовал после посещения Индонезии в Порт-Артур, и в 1904 году принял участие в русско-японской войне. Крейсер героически провоевал с января по ноябрь 1904 года в составе русской дальневосточной эскадры и 22 ноября был потоплен прямым попаданием японского снаряда в погреб с боеприпасами для 47-миллиметровых орудий. Остатки экипажа корабля, состоявшего в начале войны из 631 офицера и матроса, переправились на берег и приняли участие в пешем строю в последних боях за Порт-Артур.
https://ria.ru/20210223/evmenov-1597961986.html
https://realty.ria.ru/20200917/ushakov-1577391474.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210225/nato-1598949740.html
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь
БАНГКОК, 26 фев – РИА Новости. На могиле лейтенанта российского Императорского флота Сергея Хохлова, служившего на крейсере "Полтава" и погибшего в результате несчастного случая при несении вахты у берегов Индонезии (в прошлом – Нидерландской Ост-Индии) во время похода из Кронштадта на Дальний Восток в феврале 1901 года, состоялась церемония установки православного креста, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин.
В церемонии поминовения и установки православного креста на могиле моряка, находящейся в городе Сабанг на острове Вех в индонезийской провинции Аче (Aceh), приняли участие посол России в Индонезии Людмила Воробьева и военный, военно-воздушный и военно-морской атташе при посольстве РФ Сергей Жевноватый. Представитель Русской православной церкви иерей Илья Мельниченко отслужил после установки креста поминальную службу по российскому моряку, рассказал РИА Новости дипломат.
"Могила лейтенанта Хохлова – это первое российское воинское захоронение, найденное в Индонезии", - отметил он.
Захоронение было обнаружено в 2019 году сотрудниками аппарата военного атташе при посольстве РФ в Индонезии. В основу поиска была положена информация, предоставленная дипломатам Санкт-Петербургским общественным Информационно-аналитическим центром "Помним всех поименно", который, совместно с Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, занимается розыском, ревизией и реставрацией российских и советских воинских захоронений по всему миру.
Лейтенант Хохлов погиб в результате аварии якорного механизма "Полтавы" при постановке на якорную стоянку у острова Вех 27 февраля 1901 года, получив несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму при разрыве одного из тросов якорного механизма. В момент гибели лейтенант, служивший на корабле в должности командира роты, являлся вахтенным начальником крейсера.
Хохлов был похоронен с воинскими почестями на христианском кладбище голландского военного гарнизона, расквартированного в форте на острове (Индонезия была в то время колонией Нидерландов). В корабельном журнале "Полтавы" была оставлена запись о похоронах лейтенанта, из которой ясно, что на траурную церемонию пришло все европейское население острова, чтобы отдать дань уважения погибшему российскому моряку. Памятник на могиле россиянина по оговоренному с офицерами "Полтавы" проекту взялся установить голландский военный комендант острова.
При инспекции найденной могилы в 2019 году было обнаружено, что с бетонного постамента памятника за прошедшие 118 лет исчез находившийся на его вершине православный крест. По инициативе Центра "Помним всех поименно" жители Санкт-Петербурга собрали в 2020 году добровольные пожертвования на изготовление чугунного православного креста по проекту известного петербургского архитектора Рафаэля Даянова, не дожившего до дня установки креста на могиле Сергея Хохлова.
После освящения иеромонахом Александром (Фаутом) в Санкт-Петербурге крест был доставлен в Индонезию и установлен на могиле российского моряка, 120-летняя годовщина гибели которого приходится на 27 февраля.
В конце XIX – начале XX века страны Юго-Восточной Азии – Индонезия (тогда голландская колония), Малайзия (тогда Британская Малайя), Таиланд (тогда Сиам) и Вьетнам и Камбоджа, входившие вместе с Лаосом в состав Французского Индокитая, - находились примерно в середине маршрута, который использовали корабли российской Дальневосточной флотилии для перехода из гавани главной военно-морской базы России Кронштадта в Порт-Артур и Владивосток, основные форпосты обороны Российской Империи на Дальнем Востоке. Захоронения российских военных моряков, скончавшихся или погибших во время этих переходов и военно-дипломатических визитов российских кораблей в порты стран Юго-Восточной Азии, а также во время Первой мировой войны, есть и в Таиланде (двое моряков с крейсера "Аврора", погибшие в результате несчастного случая в 1911 году, захоронены в Бангкоке), и на малайзийском острове Пинанг (моряки крейсера "Жемчуг", погибшие в бою с немецким крейсером "Эмден" в 1914 году), и на индонезийском острове Вех (лейтенант Хохлов, крейсер "Полтава", погибший в 1901 году).
Эскадренный броненосец (броненосный крейсер) "Полтава", на котором служил Хохлов, в 1901 году проследовал после посещения Индонезии в Порт-Артур, и в 1904 году принял участие в русско-японской войне. Крейсер героически провоевал с января по ноябрь 1904 года в составе русской дальневосточной эскадры и 22 ноября был потоплен прямым попаданием японского снаряда в погреб с боеприпасами для 47-миллиметровых орудий. Остатки экипажа корабля, состоявшего в начале войны из 631 офицера и матроса, переправились на берег и приняли участие в пешем строю в последних боях за Порт-Артур.