https://ria.ru/20210226/grunt-1599139573.html

В Нижнем Новгороде двое рабочих погибли при обрушении грунта

В Нижнем Новгороде двое рабочих погибли при обрушении грунта

Двое рабочих погибли при проведении земляных работ из-за обрушения грунта в Нижнем Новгороде, сообщает региональная госинспекция труда. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:25

2021-02-26T17:25

2021-02-26T17:25

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Двое рабочих погибли при проведении земляных работ из-за обрушения грунта в Нижнем Новгороде, сообщает региональная госинспекция труда.Как сообщили журналистам в прокуратуре Нижегородской области, по факту гибели людей проводится проверка.СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи СК работают на месте происшествия, допрашивают свидетелей и устанавливают личности погибших. "В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при производстве земляных работ, будет дана юридическая оценка", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://realty.ria.ru/20201015/rabochie-1579944532.html

https://ria.ru/20200727/1574996541.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия