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В Нижнем Новгороде двое рабочих погибли при обрушении грунта
В Нижнем Новгороде двое рабочих погибли при обрушении грунта
Двое рабочих погибли при проведении земляных работ из-за обрушения грунта в Нижнем Новгороде, сообщает региональная госинспекция труда. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:25
2021-02-26T17:25
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Двое рабочих погибли при проведении земляных работ из-за обрушения грунта в Нижнем Новгороде, сообщает региональная госинспекция труда.Как сообщили журналистам в прокуратуре Нижегородской области, по факту гибели людей проводится проверка.СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи СК работают на месте происшествия, допрашивают свидетелей и устанавливают личности погибших. "В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при производстве земляных работ, будет дана юридическая оценка", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия

В Нижнем Новгороде двое рабочих погибли при обрушении грунта

17:25 26.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Двое рабочих погибли при проведении земляных работ из-за обрушения грунта в Нижнем Новгороде, сообщает региональная госинспекция труда.

"Комиссия Государственной инспекции труда в Нижегородской области выехала на место обрушения грунта по улице Светлоярской в Нижнем Новгороде. Согласно поступившей информации, при проведении земляных работ произошло обрушение грунта. По предварительной информации, 2 погибших. Обстоятельства произошедшего несчастного случая и сведения о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

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Как сообщили журналистам в прокуратуре Нижегородской области, по факту гибели людей проводится проверка.
СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи СК работают на месте происшествия, допрашивают свидетелей и устанавливают личности погибших. "В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при производстве земляных работ, будет дана юридическая оценка", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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