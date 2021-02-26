https://ria.ru/20210226/gosuslugi-1599037292.html
На Госуслугах стали доступны справки о пенсиях, выплатах и соцуслугах
На Госуслугах стали доступны справки о пенсиях, выплатах и соцуслугах
Справки о наборе социальных услуг, а также о размере пенсий и иных выплатах стали доступны на портале Госуслуг, сообщает пресс-служба Минтруда РФ. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T09:30
2021-02-26T09:30
2021-02-26T09:30
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсионный фонд рф
госуслуги
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Справки о наборе социальных услуг, а также о размере пенсий и иных выплатах стали доступны на портале Госуслуг, сообщает пресс-служба Минтруда РФ."Справка о наборе социальных услуг, а также о размере пенсий и иных выплатах стали доступны на портале Госуслуг. Теперь эти сведения граждане могут получить, не выходя из дома", - говорится в сообщении.Отмечается, что справка о наборе социальных услуг включает в себя полную информацию о наличии права на льготы, их сроке и способе предоставления — в натуральной форме или денежном эквиваленте. Документ можно заказать на Госуслугах, после чего данные будут сформированы Пенсионным фондом и направлены в личный кабинет пользователя.Поясняется, что эти сведения пригодятся для оформления путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатного проезда на пригородном или междугородном транспорте к месту лечения и обратно, а также для покупки лекарств и медицинских изделий по рецептам или продуктов лечебного питания для детей инвалидов.Вторая услуга позволяет получить всю информацию о выплатах, которые гражданин получает в ПФР, а также сведения о наличии удержаний, если такие имеются. Они могут понадобиться при оформлении банковского кредита или для проверки размера пенсии после ее индексации. В 2020 году с помощью личного кабинета на сайте ПФР данной услугой воспользовались более 500 тысяч раз.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, госуслуги, общество
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Справки о наборе социальных услуг, а также о размере пенсий и иных выплатах стали доступны на портале Госуслуг
, сообщает пресс-служба Минтруда РФ
.
"Справка о наборе социальных услуг, а также о размере пенсий и иных выплатах стали доступны на портале Госуслуг. Теперь эти сведения граждане могут получить, не выходя из дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что справка о наборе социальных услуг включает в себя полную информацию о наличии права на льготы, их сроке и способе предоставления — в натуральной форме или денежном эквиваленте. Документ можно заказать на Госуслугах, после чего данные будут сформированы Пенсионным фондом и направлены в личный кабинет пользователя.
Поясняется, что эти сведения пригодятся для оформления путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатного проезда на пригородном или междугородном транспорте к месту лечения и обратно, а также для покупки лекарств и медицинских изделий по рецептам или продуктов лечебного питания для детей инвалидов.
Вторая услуга позволяет получить всю информацию о выплатах, которые гражданин получает в ПФР
, а также сведения о наличии удержаний, если такие имеются. Они могут понадобиться при оформлении банковского кредита или для проверки размера пенсии после ее индексации. В 2020 году с помощью личного кабинета на сайте ПФР данной услугой воспользовались более 500 тысяч раз.
"До конца 2021 года все услуги и сервисы, доступные в личном кабинете на сайте ПФР, будут переведены на портал Госуслуг. Это сделает получение услуг в социальной сфере более удобным и быстрым", – приводит пресс-служба слова замглавы Минтруда Алексея Скляра.