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https://ria.ru/20210226/gernika-1599050405.html
Рокфеллер-младший забрал гобелен "Герника" из штаб-квартиры ООН
Рокфеллер-младший забрал гобелен "Герника" из штаб-квартиры ООН
Знаменитый гобелен "Герника", который с 1985 года украшал штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, был отозван владельцами, сообщил представитель генерального секретаря... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:23
2021-02-26T12:23
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стефан дюжаррик
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оон
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Знаменитый гобелен "Герника", который с 1985 года украшал штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, был отозван владельцами, сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.Гобелен был размещен на стене у входа в зал заседаний Совета безопасности международной организации 13 сентября 1985 года в ходе торжественной церемонии.Гобелен "Герника" был создан по заказу Нельсона Рокфеллера-старшего в 1955 году. Работа была выполнена в ателье в департаменте Вар на юге Франции с оригинала картины Пабло Пикассо под руководством самого художника.Картина "Герника" была представлена в 1937 году. Она получила название в честь города в Стране Басков, который подвергся бомбардировке во время гражданской войны в Испании. "Картина стала неподвластным времени универсальным символом протеста против чудовищных и преступных разрушений, вызванных войной, и породила творческие дебаты о способах изображения вооруженного конфликта", - говорится на сайте ООН.Оригинал картины находится в Центре искусств королевы Софии в Мадриде.
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новости культуры, стефан дюжаррик, пабло пикассо, мадрид (город), оон, испания

Рокфеллер-младший забрал гобелен "Герника" из штаб-квартиры ООН

12:23 26.02.2021
 
© UN Photo/Eskinder DebebeГобелен по мотивам картины Пабло Пикассо "Герника", выставленный перед залом Совета Безопасности в штаб-квартире ООН
Гобелен по мотивам картины Пабло Пикассо Герника, выставленный перед залом Совета Безопасности в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© UN Photo/Eskinder Debebe
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Знаменитый гобелен "Герника", который с 1985 года украшал штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, был отозван владельцами, сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
Гобелен был размещен на стене у входа в зал заседаний Совета безопасности международной организации 13 сентября 1985 года в ходе торжественной церемонии.
"Нельсон Рокфеллер-младший который владеет гобеленом, недавно уведомил ООН о намерении забрать его. Следуя этому уведомлению, гобелен был возвращен владельцу. Мы благодарим семью Рокфеллеров, которые одолжили нам это легендарное произведение более чем на 35 лет", - говорится в заявлении.
Гобелен "Герника" был создан по заказу Нельсона Рокфеллера-старшего в 1955 году. Работа была выполнена в ателье в департаменте Вар на юге Франции с оригинала картины Пабло Пикассо под руководством самого художника.
© РИА Новости / Юрий Николаев"Герника" Пикассо в испанском музее королевы Софии
Испанский музей детально изучит Гернику Пикассо с помощью новейших технологий - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Юрий Николаев
"Герника" Пикассо в испанском музее королевы Софии
Картина "Герника" была представлена в 1937 году. Она получила название в честь города в Стране Басков, который подвергся бомбардировке во время гражданской войны в Испании. "Картина стала неподвластным времени универсальным символом протеста против чудовищных и преступных разрушений, вызванных войной, и породила творческие дебаты о способах изображения вооруженного конфликта", - говорится на сайте ООН.
Оригинал картины находится в Центре искусств королевы Софии в Мадриде.
Художник Пабло Пикассо в своем доме в Мужене, на юге Франции - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября 2020, 08:00
"Среди людей копий больше, чем оригиналов". Что вы знаете о Пикассо?
 
КультураНовости культурыСтефан ДюжаррикПабло ПикассоМадрид (город)ООНИспания
 
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