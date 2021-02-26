https://ria.ru/20210226/gernika-1599050405.html

Рокфеллер-младший забрал гобелен "Герника" из штаб-квартиры ООН

Рокфеллер-младший забрал гобелен "Герника" из штаб-квартиры ООН

Знаменитый гобелен "Герника", который с 1985 года украшал штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, был отозван владельцами, сообщил представитель генерального секретаря... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:23

2021-02-26T12:23

2021-02-26T12:23

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стефан дюжаррик

пабло пикассо

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Знаменитый гобелен "Герника", который с 1985 года украшал штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, был отозван владельцами, сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.Гобелен был размещен на стене у входа в зал заседаний Совета безопасности международной организации 13 сентября 1985 года в ходе торжественной церемонии.Гобелен "Герника" был создан по заказу Нельсона Рокфеллера-старшего в 1955 году. Работа была выполнена в ателье в департаменте Вар на юге Франции с оригинала картины Пабло Пикассо под руководством самого художника.Картина "Герника" была представлена в 1937 году. Она получила название в честь города в Стране Басков, который подвергся бомбардировке во время гражданской войны в Испании. "Картина стала неподвластным времени универсальным символом протеста против чудовищных и преступных разрушений, вызванных войной, и породила творческие дебаты о способах изображения вооруженного конфликта", - говорится на сайте ООН.Оригинал картины находится в Центре искусств королевы Софии в Мадриде.

https://ria.ru/20201025/pikasso-1581285257.html

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новости культуры, стефан дюжаррик, пабло пикассо, мадрид (город), оон, испания