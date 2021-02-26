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Рокфеллер-младший забрал гобелен "Герника" из штаб-квартиры ООН
Рокфеллер-младший забрал гобелен "Герника" из штаб-квартиры ООН
Знаменитый гобелен "Герника", который с 1985 года украшал штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, был отозван владельцами, сообщил представитель генерального секретаря... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:23
2021-02-26T12:23
2021-02-26T12:23
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Знаменитый гобелен "Герника", который с 1985 года украшал штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, был отозван владельцами, сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.Гобелен был размещен на стене у входа в зал заседаний Совета безопасности международной организации 13 сентября 1985 года в ходе торжественной церемонии.Гобелен "Герника" был создан по заказу Нельсона Рокфеллера-старшего в 1955 году. Работа была выполнена в ателье в департаменте Вар на юге Франции с оригинала картины Пабло Пикассо под руководством самого художника.Картина "Герника" была представлена в 1937 году. Она получила название в честь города в Стране Басков, который подвергся бомбардировке во время гражданской войны в Испании. "Картина стала неподвластным времени универсальным символом протеста против чудовищных и преступных разрушений, вызванных войной, и породила творческие дебаты о способах изображения вооруженного конфликта", - говорится на сайте ООН.Оригинал картины находится в Центре искусств королевы Софии в Мадриде.
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новости культуры, стефан дюжаррик, пабло пикассо, мадрид (город), оон, испания
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Знаменитый гобелен "Герника", который с 1985 года украшал штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, был отозван владельцами, сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
Гобелен был размещен на стене у входа в зал заседаний Совета безопасности международной организации 13 сентября 1985 года в ходе торжественной церемонии.
"Нельсон Рокфеллер-младший который владеет гобеленом, недавно уведомил ООН о намерении забрать его. Следуя этому уведомлению, гобелен был возвращен владельцу. Мы благодарим семью Рокфеллеров, которые одолжили нам это легендарное произведение более чем на 35 лет", - говорится в заявлении.
Гобелен "Герника" был создан по заказу Нельсона Рокфеллера-старшего в 1955 году. Работа была выполнена в ателье в департаменте Вар на юге Франции с оригинала картины Пабло Пикассо под руководством самого художника.
Картина "Герника" была представлена в 1937 году. Она получила название в честь города в Стране Басков, который подвергся бомбардировке во время гражданской войны в Испании. "Картина стала неподвластным времени универсальным символом протеста против чудовищных и преступных разрушений, вызванных войной, и породила творческие дебаты о способах изображения вооруженного конфликта", - говорится на сайте ООН.
Оригинал картины находится в Центре искусств королевы Софии в Мадриде.