https://ria.ru/20210226/garantpodderzhka-1599162373.html

Объем гарантийной поддержки в рамках НГС за 2 месяца вырос на 46%

Объем гарантийной поддержки в рамках НГС за 2 месяца вырос на 46%

Объем гарантийной поддержки в рамках Национальной гарантийной системы (НГС, координируется Корпорацией МСП) вырос в январе-феврале 2021 года на 46% к... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T19:07

2021-02-26T19:07

2021-02-26T19:07

россия

корпорация мсп

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Объем гарантийной поддержки в рамках Национальной гарантийной системы (НГС, координируется Корпорацией МСП) вырос в январе-феврале 2021 года на 46% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 20,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.При этом консолидированный объем финансовой поддержки, полученной субъектами МСП с использованием гарантий НГС, увеличился на 36,7% до 52,8 миллиарда рублей. Число получателей такой поддержки выросло более чем на 30% до почти 1,5 тысяч субъектов МСП.По данным пресс-службы, объем финансовой поддержки со стороны Корпорации МСП за указанный период вырос с 12 миллиардов до 16,5 миллиарда рублей. В том числе, в 2,3 раза до 5,7 миллиарда рублей вырос объем кредитов с поручительствами Корпорации МСП по реализуемой совместно с Банком России программе стимулирования кредитования МСП. В свою очередь, объем финансовой поддержки от МСП Банка повысился с 10,8 миллиарда до 14,8 миллиарда рублей. Существенно более востребованным стало прямое кредитование – рост до 3,3 миллиарда рублей против 1,7 миллиарда годом ранее.Также сообщается, что объем финансовой поддержки, предоставленной субъектам МСП под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО), увеличился с 14,5 миллиардов до 19,3 миллиарда рублей.В топ-5 регионов, где предприниматели получили наибольший объем консолидированной финансовой поддержки в рамках НГС в 2021 году, входят Москва – 9,8 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 4,5, Белгородская область – 2,6, Республика Татарстан - 2,4 миллиарда и Новосибирская область – 2,1 миллиарда рублей.Среди отраслей, лидирующих по получению финансовой поддержки в рамках НГС в 2021 году, можно выделить обрабатывающие производство (15,8 миллиарда рублей), сельское хозяйство (6,4 миллиарда рублей) и строительство (10,6 миллиарда рублей).Также в КМСП отмечают рост спроса со стороны малого и среднего бизнеса на лизинговую поддержку. В период с начала года по середину февраля сеть региональных лизинговых компаний – РЛК (дочерние структуры Корпорации МСП) профинансировала 16 компаний малого предпринимательства из 15 субъектов РФ на сумму 181 миллион рублей. Сеть РЛК ставит задачей диверсификацию поддержки и максимально широкое региональное покрытие. Так, средний чек в 2021 году составил 12 миллионов рублей против 31 миллиона в 2020 году, что позволило поддержать почти вдвое больше проектов и двукратно увеличить географический охват.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, корпорация мсп, новости компаний - экономика