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ФСБ пришла с обысками в администрацию одного из районов Алтая
ФСБ пришла с обысками в администрацию одного из районов Алтая
Сотрудники управления ФСБ по Алтайскому краю провели оперативно-следственное мероприятие в администрации Рубцовского района, рассказали РИА Новости в пятницу в... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T09:46
2021-02-26T09:46
2021-02-26T09:46
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
рубцовский район
алтайский край
происшествия
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БАРНАУЛ, 26 фев - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Алтайскому краю провели оперативно-следственное мероприятие в администрации Рубцовского района, рассказали РИА Новости в пятницу в пресс-службе ведомства.Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что речь о крупной взятке, в получении которой подозревают руководителя одного из отделов районной администрации.
рубцовский район
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РИА Новости
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рубцовский район, алтайский край, происшествия