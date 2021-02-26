https://ria.ru/20210226/fsb-1599039856.html

ФСБ пришла с обысками в администрацию одного из районов Алтая

ФСБ пришла с обысками в администрацию одного из районов Алтая

Сотрудники управления ФСБ по Алтайскому краю провели оперативно-следственное мероприятие в администрации Рубцовского района, рассказали РИА Новости в пятницу в... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T09:46

2021-02-26T09:46

2021-02-26T09:46

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

рубцовский район

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 26 фев - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Алтайскому краю провели оперативно-следственное мероприятие в администрации Рубцовского района, рассказали РИА Новости в пятницу в пресс-службе ведомства.Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что речь о крупной взятке, в получении которой подозревают руководителя одного из отделов районной администрации.

рубцовский район

алтайский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рубцовский район, алтайский край, происшествия