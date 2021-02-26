https://ria.ru/20210226/fincher-1598931312.html
СМИ: Дэвид Финчер создаст триллер для Netflix
СМИ: Дэвид Финчер создаст триллер для Netflix
Режиссер Дэвид Финчер, снявший "Бойцовский клуб", "Исчезнувшая" и другие картины, создаст триллер "The Killer" ("Убийца") по мотивам одноименного нуар-комикса... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T05:45
2021-02-26T05:45
2021-02-26T05:45
кино и сериалы
новости культуры
netflix
майкл фассбендер
брэд питт (уильям бредли)
культура
дэвид финчер
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Режиссер Дэвид Финчер, снявший "Бойцовский клуб", "Исчезнувшая" и другие картины, создаст триллер "The Killer" ("Убийца") по мотивам одноименного нуар-комикса для стриминговой платформы Netflix, сообщили источники изданию The Hollywood Reporter. В THR отмечают, что Финчер объединился со сценаристом Эндрю Кевином Уокером, с которым работал над детективным фильмом "Семь" (1995) с Брэдом Питтом и Морганом Фрименом в главных ролях. Продюсировать триллер будет Сеан Чаффин — супруга Дэвида Финчера.Известно, что лента о киллере, которого внезапно начинает мучить совесть из-за каждого совершенного убийства. Предстоящий проект, как сообщил инсайдер, может выйти до конца года. На главную роль рассматривают Майкла Фассбендера ("Люди Икс: Первый класс", "Стив Джобс"). С актером сейчас ведут переговоры.Ранее стало известно, что драма Дэвида Финчера "Манк" получила шесть номинаций на "Золотой глобус", включая категории "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, майкл фассбендер, брэд питт (уильям бредли), дэвид финчер
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Режиссер Дэвид Финчер, снявший "Бойцовский клуб", "Исчезнувшая" и другие картины, создаст триллер "The Killer" ("Убийца") по мотивам одноименного нуар-комикса для стриминговой платформы Netflix, сообщили
источники изданию The Hollywood Reporter.
В THR отмечают, что Финчер объединился со сценаристом Эндрю Кевином Уокером, с которым работал над детективным фильмом "Семь" (1995) с Брэдом Питтом и Морганом Фрименом в главных ролях. Продюсировать триллер будет Сеан Чаффин — супруга Дэвида Финчера.
Известно, что лента о киллере, которого внезапно начинает мучить совесть из-за каждого совершенного убийства.
Предстоящий проект, как сообщил инсайдер, может выйти до конца года. На главную роль рассматривают Майкла Фассбендера ("Люди Икс: Первый класс", "Стив Джобс"). С актером сейчас ведут переговоры.
Ранее стало известно, что драма Дэвида Финчера "Манк" получила шесть номинаций на "Золотой глобус", включая категории "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".