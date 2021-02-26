ФБР снова опубликовал список разыскиваемых россиян
15:16 26.02.2021 (обновлено: 16:44 26.02.2021)
© AP Photo / Christian MonterrosaАгенты ФБР в Калифорнии
© AP Photo / Christian Monterrosa
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. ФБР США вновь опубликовало информацию в Twitter своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года.
ФБР вновь разместило в Twitter фотографии российских граждан, которых разыскивает с 2018 года. Это Евгений Пригожин, Глеб Василенко, Владимир Венков, Михаил Быстров, Ирина Каверина, Александра Крылова, Вадим Подкопаем, Сергей Полозов, Михаил Бурчит, Роберт Бонда, Мария Бонда, Анна Богачева, Михаил Быстров и Джейхувн Асланов.
These individuals are wanted by #FBI for their alleged involvement in conspiracy to defraud US by impairing, obstructing & defeating the lawful functions of FEC, DOJ & Dept of State. This occurred from early 2014 to February of 2018. https://t.co/cgthtZJh1H pic.twitter.com/Zt8RujODqA— FBI Washington Field (@FBIWFO) February 25, 2021
В отличие от Константина Килимника, который также числится в розыске, за российских граждан награду не предлагают.
Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы.