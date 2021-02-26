https://ria.ru/20210226/fbr-1599110712.html

ФБР снова опубликовал список разыскиваемых россиян

ФБР снова опубликовал список разыскиваемых россиян

ФБР США вновь опубликовало информацию в Twitter своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T15:16

2021-02-26T15:16

2021-02-26T16:44

россия

"вмешательство" рф в выборы в сша

фбр

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. ФБР США вновь опубликовало информацию в Twitter своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года.ФБР вновь разместило в Twitter фотографии российских граждан, которых разыскивает с 2018 года. Это Евгений Пригожин, Глеб Василенко, Владимир Венков, Михаил Быстров, Ирина Каверина, Александра Крылова, Вадим Подкопаем, Сергей Полозов, Михаил Бурчит, Роберт Бонда, Мария Бонда, Анна Богачева, Михаил Быстров и Джейхувн Асланов.В отличие от Константина Килимника, который также числится в розыске, за российских граждан награду не предлагают.Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы.

https://ria.ru/20210223/ssha-1598587590.html

россия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, "вмешательство" рф в выборы в сша, фбр, сша, в мире