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ФБР снова опубликовал список разыскиваемых россиян
ФБР снова опубликовал список разыскиваемых россиян
ФБР США вновь опубликовало информацию в Twitter своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T15:16
2021-02-26T16:44
россия
"вмешательство" рф в выборы в сша
фбр
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. ФБР США вновь опубликовало информацию в Twitter своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года.ФБР вновь разместило в Twitter фотографии российских граждан, которых разыскивает с 2018 года. Это Евгений Пригожин, Глеб Василенко, Владимир Венков, Михаил Быстров, Ирина Каверина, Александра Крылова, Вадим Подкопаем, Сергей Полозов, Михаил Бурчит, Роберт Бонда, Мария Бонда, Анна Богачева, Михаил Быстров и Джейхувн Асланов.В отличие от Константина Килимника, который также числится в розыске, за российских граждан награду не предлагают.Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы.
https://ria.ru/20210223/ssha-1598587590.html
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россия, "вмешательство" рф в выборы в сша, фбр, сша, в мире

ФБР снова опубликовал список разыскиваемых россиян

15:16 26.02.2021 (обновлено: 16:44 26.02.2021)
 
© AP Photo / Christian MonterrosaАгенты ФБР в Калифорнии
Агенты ФБР в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Christian Monterrosa
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. ФБР США вновь опубликовало информацию в Twitter своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года.
ФБР вновь разместило в Twitter фотографии российских граждан, которых разыскивает с 2018 года. Это Евгений Пригожин, Глеб Василенко, Владимир Венков, Михаил Быстров, Ирина Каверина, Александра Крылова, Вадим Подкопаем, Сергей Полозов, Михаил Бурчит, Роберт Бонда, Мария Бонда, Анна Богачева, Михаил Быстров и Джейхувн Асланов.
В отличие от Константина Килимника, который также числится в розыске, за российских граждан награду не предлагают.
Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы.
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Россия"вмешательство" РФ в выборы в СШАФБРСШАВ мире
 
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