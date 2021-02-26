https://ria.ru/20210226/dubay-1599069529.html

В аэропорту Дубая паспортный контроль можно пройти за несколько секунд

В аэропорту Дубая паспортный контроль можно пройти за несколько секунд

В аэропорту Дубая заработала система ускоренного паспортного контроля с использованием технологий распознавания лиц и радужной оболочки глаза, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:59

2021-02-26T16:59

2021-02-26T17:10

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дубай (город)

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В аэропорту Дубая заработала система ускоренного паспортного контроля с использованием технологий распознавания лиц и радужной оболочки глаза, сообщает АТОР.На 122 "умных выходах" (Smart Gates) хаба в зонах вылета и прибытия пассажиров установлена биометрическая программа на базе искусственного интеллекта. Теперь пассажиры могут пройти миграционный контроль всего за пять-девять секунд.Первой такую технологию своим путешественникам предложила национальная авиакомпания еще осенью прошлого года. Теперь возможность быстро пройти все формальности есть и у клиентов других перевозчиков.Услугой биометрического контроля могут воспользоваться пассажиры старше 17 лет. Им необходимо пройти предварительную регистрацию (в киосках регистрации отсканировать свой биометрический паспорт) и оформить посадочные талоны (для зоны вылета).Как заявил местным СМИ руководитель Главного управления по делам проживания и иностранцев в Дубае (GDRFA) Мохаммед Ахмед Аль Марри, в будущем иммиграционных терминалов в аэропорту Дубая не будет вовсе.Все, что потребуется от путешественника, это просто пройтись по аэропорту для выполнения всех формальностей. Его распознают и отсканируют многочисленные камеры и датчики воздушной гавани.

https://ria.ru/20210111/puteshestviya-1591407431.html

дубай (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, дубай (город)