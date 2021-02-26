Российский производитель готов осовременить пассажирскую дрезину
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗрители приветствуют работников железной дороги на празднике, посвященном 120-летию ДВЖД и 180-летию РЖД, на железнодорожном вокзале Владивостока. 6 октября 2017
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская машиностроительная группа "Синара – транспортные машины" (СТМ, входит в группу "Синара" бизнесмена Дмитрия Пумпянского) ориентируется на новейшие тенденции в пассажирском подвижном составе, однако при наличии заказа готова осовременить и "пассажирскую дрезину", сообщили РИА Новости в компании.
Ранее МИД РФ опубликовал в своём Telegram-канале кадры выезда сотрудников российского посольства в КНДР на родину: так как железнодорожное сообщение закрыто из-за пандемии, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, толкали которую сами сотрудники посольства. Кадры вызвали большой интерес пользователей интернета.
"Такой вид отечественного самоходного рельсового транспорта, как пассажирская дрезина, в настоящее время не существует и вряд ли появится, так как уже реализуемый сейчас вектор развития – это высокоскоростные поезда, повсеместное внедрение технологии "автопилота", создание локомотивов на альтернативных источниках энергии. СТМ в своем развитии ориентирован именно на эти технологии, но, при наличии соответствующего заказа, мы можем осовременить и "пассажирскую дрезину", - сообщили в СТМ.
"Синара – транспортные машины", отметили в компании, обладает широчайшим объемом компетенций во всех сегментах железнодорожного машиностроения – от путевых машин и дизелестроения до локомотивов и пассажирских электропоездов. В частности, в структуре холдинга есть научно-исследовательский центр – инжиниринговая компания, специализирующаяся на разработке "с нуля" инновационной железнодорожной техники.
"Мы постоянно работаем над новыми видами техники, ориентируясь на нужны наших заказчиков и потребности рынка", - рассказали в холдинге. В частности, за 2020 год СТМ получила рекордное количество сертификатов Таможенного союза на новые модели (восемь).