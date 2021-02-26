https://ria.ru/20210226/drezina-1599123818.html

Российский производитель готов осовременить пассажирскую дрезину

Российский производитель готов осовременить пассажирскую дрезину

Российская машиностроительная группа "Синара – транспортные машины" (СТМ, входит в группу "Синара" бизнесмена Дмитрия Пумпянского) ориентируется на новейшие... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:11

2021-02-26T16:11

2021-02-26T16:11

россия

дмитрий пумпянский

экономика

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская машиностроительная группа "Синара – транспортные машины" (СТМ, входит в группу "Синара" бизнесмена Дмитрия Пумпянского) ориентируется на новейшие тенденции в пассажирском подвижном составе, однако при наличии заказа готова осовременить и "пассажирскую дрезину", сообщили РИА Новости в компании.Ранее МИД РФ опубликовал в своём Telegram-канале кадры выезда сотрудников российского посольства в КНДР на родину: так как железнодорожное сообщение закрыто из-за пандемии, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, толкали которую сами сотрудники посольства. Кадры вызвали большой интерес пользователей интернета."Синара – транспортные машины", отметили в компании, обладает широчайшим объемом компетенций во всех сегментах железнодорожного машиностроения – от путевых машин и дизелестроения до локомотивов и пассажирских электропоездов. В частности, в структуре холдинга есть научно-исследовательский центр – инжиниринговая компания, специализирующаяся на разработке "с нуля" инновационной железнодорожной техники.

https://ria.ru/20210226/diplomaty-1599076936.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/kndr-1599104484.html

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россия, дмитрий пумпянский, экономика