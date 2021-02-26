https://ria.ru/20210226/drezina-1599075673.html

Дрезину, на которой ехали дипломаты, построили для эвакуации людей

Дрезину, на которой ехали дипломаты, построили для эвакуации людей

Дрезина, на которой российские дипломаты накануне выехали из КНДР в РФ, была построена сотрудниками СП "РасонКонТранс" специально для экстренной перевозки людей РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:44

2021-02-26T12:44

2021-02-26T13:37

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

владивосток

кндр (северная корея)

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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Дрезина, на которой российские дипломаты накануне выехали из КНДР в РФ, была построена сотрудниками СП "РасонКонТранс" специально для экстренной перевозки людей по мосту через реку реку Туманная, сообщил РИА Новости представитель "РасонКонТранс".Ранее МИД РФ в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен выезд сотрудников российского посольства из КНДР. Поскольку железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто из-за пандемии коронавирусной инфекции, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, которую толкали сами сотрудники дипмиссии. Двадцать пятого февраля на родину вернулись восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей. В пятницу они вылетели из Владивостока и уже прибыли в Москву.Дрезина ранее уже использовалась один раз для эвакуации заболевшего сотрудника СП "РасонКонТранс" в Россию, сообщил он."Дрезина использовалась до этого. У нас заболел сотрудник, и его эвакуировали в экстренном порядке так же через мост Дружбы на этой дрезине", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что всего дрезина использовалась дважды, случай с дипломатами - второй. Собеседник отметил, что пока нет информации, будет ли дрезина использоваться снова для перевозки людей."Мы надеемся, что откроют железнодорожное сообщение или будет договоренность о других способах эвакуации. В этот раз так получилось", - сказал он.Он уточнил, что пока нет необходимости в модернизации дрезины. "Она нужна для краткосрочной перевозки через мост. Это подручное средство для экстренных случаев", - добавил собеседник."РасонКонТранс" учреждено с участием ОАО "Торговый дом РЖД" и порта Раджин в КНДР, является управляющей компанией железнодорожного проекта РФ и КНДР "Хасан-Раджин".

москва

владивосток

кндр (северная корея)

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Пешком из-за закрытых границ: возвращение дипломатов из КНДР на родину Российские дипломаты из КНДР возвращаются вот так - транспортного сообщения из-за пандемии нет, так что границу приходится пересекать пешком, а вещи толкать перед собой. 2021-02-26T12:44 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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видео, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, владивосток, кндр (северная корея)