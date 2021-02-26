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Дрезину, на которой ехали дипломаты, построили для эвакуации людей
Дрезину, на которой ехали дипломаты, построили для эвакуации людей
Дрезина, на которой российские дипломаты накануне выехали из КНДР в РФ, была построена сотрудниками СП "РасонКонТранс" специально для экстренной перевозки людей РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:44
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Дрезина, на которой российские дипломаты накануне выехали из КНДР в РФ, была построена сотрудниками СП "РасонКонТранс" специально для экстренной перевозки людей по мосту через реку реку Туманная, сообщил РИА Новости представитель "РасонКонТранс".Ранее МИД РФ в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен выезд сотрудников российского посольства из КНДР. Поскольку железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто из-за пандемии коронавирусной инфекции, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, которую толкали сами сотрудники дипмиссии. Двадцать пятого февраля на родину вернулись восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей. В пятницу они вылетели из Владивостока и уже прибыли в Москву.Дрезина ранее уже использовалась один раз для эвакуации заболевшего сотрудника СП "РасонКонТранс" в Россию, сообщил он."Дрезина использовалась до этого. У нас заболел сотрудник, и его эвакуировали в экстренном порядке так же через мост Дружбы на этой дрезине", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что всего дрезина использовалась дважды, случай с дипломатами - второй. Собеседник отметил, что пока нет информации, будет ли дрезина использоваться снова для перевозки людей."Мы надеемся, что откроют железнодорожное сообщение или будет договоренность о других способах эвакуации. В этот раз так получилось", - сказал он.Он уточнил, что пока нет необходимости в модернизации дрезины. "Она нужна для краткосрочной перевозки через мост. Это подручное средство для экстренных случаев", - добавил собеседник."РасонКонТранс" учреждено с участием ОАО "Торговый дом РЖД" и порта Раджин в КНДР, является управляющей компанией железнодорожного проекта РФ и КНДР "Хасан-Раджин".
москва
владивосток
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Пешком из-за закрытых границ: возвращение дипломатов из КНДР на родину
Российские дипломаты из КНДР возвращаются вот так - транспортного сообщения из-за пандемии нет, так что границу приходится пересекать пешком, а вещи толкать перед собой.
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видео, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, владивосток, кндр (северная корея)
Дрезину, на которой ехали дипломаты, построили для эвакуации людей
ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Дрезина, на которой российские дипломаты накануне выехали из КНДР в РФ, была построена сотрудниками СП "РасонКонТранс" специально для экстренной перевозки людей по мосту через реку реку Туманная, сообщил РИА Новости представитель "РасонКонТранс".
2021-02-26T12:44
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Дрезину, на которой ехали дипломаты, построили для эвакуации людей

12:44 26.02.2021 (обновлено: 13:37 26.02.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВыехавшие из КНДР на дрезине дипломаты вернулись в Россию
Выехавшие из КНДР на дрезине дипломаты вернулись в Россию - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Дрезина, на которой российские дипломаты накануне выехали из КНДР в РФ, была построена сотрудниками СП "РасонКонТранс" специально для экстренной перевозки людей по мосту через реку реку Туманная, сообщил РИА Новости представитель "РасонКонТранс".
Ранее МИД РФ в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен выезд сотрудников российского посольства из КНДР. Поскольку железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто из-за пандемии коронавирусной инфекции, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, которую толкали сами сотрудники дипмиссии. Двадцать пятого февраля на родину вернулись восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей. В пятницу они вылетели из Владивостока и уже прибыли в Москву.
"Эта железнодорожная платформа была изготовлена силами сотрудников нашего предприятия именно для перевозки людей по мосту Дружбы - не только дипломатов, для возможности вывоза граждан РФ, в том числе сотрудников нашей компании и сотрудников дипмиссии с территории КНДР на территорию РФ", - сказал собеседник агентства.
Дрезина ранее уже использовалась один раз для эвакуации заболевшего сотрудника СП "РасонКонТранс" в Россию, сообщил он.
"Дрезина использовалась до этого. У нас заболел сотрудник, и его эвакуировали в экстренном порядке так же через мост Дружбы на этой дрезине", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что всего дрезина использовалась дважды, случай с дипломатами - второй. Собеседник отметил, что пока нет информации, будет ли дрезина использоваться снова для перевозки людей.
"Мы надеемся, что откроют железнодорожное сообщение или будет договоренность о других способах эвакуации. В этот раз так получилось", - сказал он.
Он уточнил, что пока нет необходимости в модернизации дрезины. "Она нужна для краткосрочной перевозки через мост. Это подручное средство для экстренных случаев", - добавил собеседник.
"РасонКонТранс" учреждено с участием ОАО "Торговый дом РЖД" и порта Раджин в КНДР, является управляющей компанией железнодорожного проекта РФ и КНДР "Хасан-Раджин".
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваВладивостокКНДР (Северная Корея)
 
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