https://ria.ru/20210226/draka-1599023745.html

РЕН ТВ: в Москве жестоко избили музыканта "Машины времени"

РЕН ТВ: в Москве жестоко избили музыканта "Машины времени"

Телеканал РЕН ТВ сообщает о жестоком избиении трубача группы "Машина времени", а также музыкального коллектива "Квартал" Александра Дитковского. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T03:01

2021-02-26T03:01

2021-02-26T10:55

новости культуры

александр дитковский

россия

машина времени

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599036824_161:52:600:299_1920x0_80_0_0_19aa696497bac7f975fde530a18abea9.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ сообщает о жестоком избиении трубача группы "Машина времени", а также музыкального коллектива "Квартал" Александра Дитковского.По предварительным данным, неизвестные подошли к мужчине на парковке в центре Москвы с просьбой, после чего избили его и скрылись с места происшествия. Источник из окружения музыканта отметил, что на него напали пять человек.Как сообщает телеканал, в результате уличного конфликта 52-летний трубач получил серьезные травмы и попал в больницу. Утверждается, что у Дитковского обнаружили поверхностные раны головы.Злоумышленники находятся в розыске. Отмечается, что представители музыканта уже написали заявление в полицию.

https://ria.ru/20210212/draka-1597134804.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, александр дитковский, россия, машина времени, москва, происшествия