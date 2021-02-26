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РЕН ТВ: в Москве жестоко избили музыканта "Машины времени"
РЕН ТВ: в Москве жестоко избили музыканта "Машины времени"
Телеканал РЕН ТВ сообщает о жестоком избиении трубача группы "Машина времени", а также музыкального коллектива "Квартал" Александра Дитковского. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T03:01
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новости культуры
александр дитковский
россия
машина времени
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ сообщает о жестоком избиении трубача группы "Машина времени", а также музыкального коллектива "Квартал" Александра Дитковского.По предварительным данным, неизвестные подошли к мужчине на парковке в центре Москвы с просьбой, после чего избили его и скрылись с места происшествия. Источник из окружения музыканта отметил, что на него напали пять человек.Как сообщает телеканал, в результате уличного конфликта 52-летний трубач получил серьезные травмы и попал в больницу. Утверждается, что у Дитковского обнаружили поверхностные раны головы.Злоумышленники находятся в розыске. Отмечается, что представители музыканта уже написали заявление в полицию.
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новости культуры, александр дитковский, россия, машина времени, москва, происшествия

РЕН ТВ: в Москве жестоко избили музыканта "Машины времени"

03:01 26.02.2021 (обновлено: 10:55 26.02.2021)
 
CC BY-SA 3.0 / Михаил Максимов / Александр Дитковский
Александр Дитковский - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
CC BY-SA 3.0 / Михаил Максимов /
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ сообщает о жестоком избиении трубача группы "Машина времени", а также музыкального коллектива "Квартал" Александра Дитковского.
По предварительным данным, неизвестные подошли к мужчине на парковке в центре Москвы с просьбой, после чего избили его и скрылись с места происшествия. Источник из окружения музыканта отметил, что на него напали пять человек.
Как сообщает телеканал, в результате уличного конфликта 52-летний трубач получил серьезные травмы и попал в больницу. Утверждается, что у Дитковского обнаружили поверхностные раны головы.
Злоумышленники находятся в розыске. Отмечается, что представители музыканта уже написали заявление в полицию.
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Новости культурыАлександр ДитковскийРоссияМашина времениМоскваПроисшествия
 
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