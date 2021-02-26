https://ria.ru/20210226/draka-1599023745.html
РЕН ТВ: в Москве жестоко избили музыканта "Машины времени"
РЕН ТВ: в Москве жестоко избили музыканта "Машины времени"
Телеканал РЕН ТВ сообщает о жестоком избиении трубача группы "Машина времени", а также музыкального коллектива "Квартал" Александра Дитковского. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T03:01
2021-02-26T03:01
2021-02-26T10:55
новости культуры
александр дитковский
россия
машина времени
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599036824_161:52:600:299_1920x0_80_0_0_19aa696497bac7f975fde530a18abea9.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ сообщает о жестоком избиении трубача группы "Машина времени", а также музыкального коллектива "Квартал" Александра Дитковского.По предварительным данным, неизвестные подошли к мужчине на парковке в центре Москвы с просьбой, после чего избили его и скрылись с места происшествия. Источник из окружения музыканта отметил, что на него напали пять человек.Как сообщает телеканал, в результате уличного конфликта 52-летний трубач получил серьезные травмы и попал в больницу. Утверждается, что у Дитковского обнаружили поверхностные раны головы.Злоумышленники находятся в розыске. Отмечается, что представители музыканта уже написали заявление в полицию.
https://ria.ru/20210212/draka-1597134804.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599036824_175:32:570:328_1920x0_80_0_0_9775ff77d8a001d9ad38cd99c14a35b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, александр дитковский, россия, машина времени, москва, происшествия