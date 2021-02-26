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В Нижнем Новгороде начали проверку конструкций дома, где прогремел взрыв
В Нижнем Новгороде начали проверку конструкций дома, где прогремел взрыв
Эксперты обследуют несущие конструкции 12-этажного дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа в суши-баре на цокольном этаже, сообщил журналистам первый... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:46
2021-02-26T10:46
россия
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Эксперты обследуют несущие конструкции 12-этажного дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа в суши-баре на цокольном этаже, сообщил журналистам первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин.Он сообщил, что для жителей двух подъездов, которых эвакуируют из дома, создан пункт временного размещения, где им будет обеспечен горячий чай и питание.Сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже в девятиэтажном доме на Мещерском бульваре в Канавинском районе Нижнего Новгорода поступило в пятницу в 9.13. На месте работают представители экстренных служб, направлены машины скорой помощи.
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россия, нижний новгород, происшествия

В Нижнем Новгороде начали проверку конструкций дома, где прогремел взрыв

10:46 26.02.2021
 
© Фото : МЧС РоссииРазбор завалов на месте взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде
Разбор завалов на месте взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : МЧС России
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Эксперты обследуют несущие конструкции 12-этажного дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа в суши-баре на цокольном этаже, сообщил журналистам первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин.
"В ближайшее время состоится заседание комиссии по ЧС, будут привлечены эксперты для обследования несущих конструкций здания. Лишь после мнения экспертов будет принято решение о возврате или невозврате жителей в свой дом", - заявил Сивохин.
Он сообщил, что для жителей двух подъездов, которых эвакуируют из дома, создан пункт временного размещения, где им будет обеспечен горячий чай и питание.
Сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже в девятиэтажном доме на Мещерском бульваре в Канавинском районе Нижнего Новгорода поступило в пятницу в 9.13. На месте работают представители экстренных служб, направлены машины скорой помощи.
 
РоссияНижний НовгородПроисшествия
 
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