Невеста Хашукджи отреагировала на доклад разведки США о его убийстве
23:09 26.02.2021 (обновлено: 23:16 26.02.2021)
© AP Photo / Lefteris PitarakisПортрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Невеста убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашукджи Хатидже Дженгиз разместила в Twitter хэштег #justiceforjamal ("справедливость для Джамала") после того, как США опубликовали отчет о расследовании убийства.
По данным опубликованного ранее в пятницу доклада офиса директора национальной разведки США, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман лично одобрил убийство Хашукджи в 2018 году.
В октябре 2020 года Дженгиз подала в американский суд иск против саудовского наследного принца и других официальных лиц королевства.
Кроме хэштега, Дженгиз также опубликовала фотографию Хашукджи.
Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.
Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.