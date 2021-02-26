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Невеста Хашукджи отреагировала на доклад разведки США о его убийстве
Невеста Хашукджи отреагировала на доклад разведки США о его убийстве
Невеста убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашукджи Хатидже Дженгиз разместила в Twitter хэштег РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T23:09
2021-02-26T23:16
джамаль хашукджи
саудовская аравия
сша
в мире
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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Невеста убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашукджи Хатидже Дженгиз разместила в Twitter хэштег #justiceforjamal ("справедливость для Джамала") после того, как США опубликовали отчет о расследовании убийства.По данным опубликованного ранее в пятницу доклада офиса директора национальной разведки США, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман лично одобрил убийство Хашукджи в 2018 году.В октябре 2020 года Дженгиз подала в американский суд иск против саудовского наследного принца и других официальных лиц королевства.Кроме хэштега, Дженгиз также опубликовала фотографию Хашукджи.Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
https://ria.ru/20210226/sanktsii-1599184242.html
https://ria.ru/20210226/khashukdzhi-1599179802.html
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джамаль хашукджи, саудовская аравия, сша, в мире

Невеста Хашукджи отреагировала на доклад разведки США о его убийстве

23:09 26.02.2021 (обновлено: 23:16 26.02.2021)
 
© AP Photo / Lefteris PitarakisПортрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Невеста убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашукджи Хатидже Дженгиз разместила в Twitter хэштег #justiceforjamal ("справедливость для Джамала") после того, как США опубликовали отчет о расследовании убийства.
По данным опубликованного ранее в пятницу доклада офиса директора национальной разведки США, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман лично одобрил убийство Хашукджи в 2018 году.
В октябре 2020 года Дженгиз подала в американский суд иск против саудовского наследного принца и других официальных лиц королевства.
Кроме хэштега, Дженгиз также опубликовала фотографию Хашукджи.
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Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.
Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
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Джамаль ХашукджиСаудовская АравияСШАВ мире
 
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