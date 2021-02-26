https://ria.ru/20210226/doklad-1599187572.html

Невеста Хашукджи отреагировала на доклад разведки США о его убийстве

Невеста Хашукджи отреагировала на доклад разведки США о его убийстве

Невеста убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашукджи Хатидже Дженгиз разместила в Twitter хэштег РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T23:09

2021-02-26T23:09

2021-02-26T23:16

джамаль хашукджи

саудовская аравия

сша

в мире

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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Невеста убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашукджи Хатидже Дженгиз разместила в Twitter хэштег #justiceforjamal ("справедливость для Джамала") после того, как США опубликовали отчет о расследовании убийства.По данным опубликованного ранее в пятницу доклада офиса директора национальной разведки США, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман лично одобрил убийство Хашукджи в 2018 году.В октябре 2020 года Дженгиз подала в американский суд иск против саудовского наследного принца и других официальных лиц королевства.Кроме хэштега, Дженгиз также опубликовала фотографию Хашукджи.Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.

https://ria.ru/20210226/sanktsii-1599184242.html

https://ria.ru/20210226/khashukdzhi-1599179802.html

саудовская аравия

сша

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джамаль хашукджи, саудовская аравия, сша, в мире