https://ria.ru/20210226/ditkovskiy-1599031477.html

Стало известно о состоянии жестоко избитого музыканта "Машины времени"

Стало известно о состоянии жестоко избитого музыканта "Машины времени"

Участник групп "Машина времени" и "Квартал" Александр Дитковский рассказал Пятому каналу о травмах, которые получил при нападении. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T08:24

2021-02-26T08:24

2021-02-26T12:41

новости культуры

москва

александр дитковский

машина времени

происшествия

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Участник групп "Машина времени" и "Квартал" Александр Дитковский рассказал Пятому каналу о травмах, которые получил при нападении. Накануне вечером его избили на парковке на Комсомольском проспекте в Москве. Музыкант сообщил, что проведет в больнице несколько дней. У него перелом лицевой кости со смещением. Артисту потребуется операция, ее запланировали на начало следующей недели.Дитковский признался, что пытался дать отпор нападавшим, но их было много. Пресс-секретарь группы "Машина времени" Антон Чернин со ссылкой на артиста рассказал РИА Новости, что, когда нападавшие полезли в драку, двоих из них музыкант столкнул лбами, но потом поскользнулся и упал, тогда его начали пинать.По предварительным данным, преступников было пятеро. Полиция проводит проверку и ищет подозреваемых.

https://ria.ru/20210212/draka-1597134804.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, москва, александр дитковский, машина времени, происшествия