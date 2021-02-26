https://ria.ru/20210226/devushka-1599096763.html

В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии спасенной после взрыва девушки

В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии спасенной после взрыва девушки

Ожоги 35% тела, ушибы и порезы головы зафиксировали врачи у девушки, спасенной из-под завалов после взрыва в кафе в Нижнем Новгороде, сообщил РИА Новости ректор РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:16

2021-02-26T14:16

2021-02-26T14:16

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Ожоги 35% тела, ушибы и порезы головы зафиксировали врачи у девушки, спасенной из-под завалов после взрыва в кафе в Нижнем Новгороде, сообщил РИА Новости ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин.Пострадавшую госпитализировали в Ожоговый центр при Приволжском медуниверситете. По информации пресс-службы вуза, у 24-летней девушки термоингаляционная травма - комбинированное повреждение дыхательных путей, возникающее при вдыхании горячего воздуха и дыма.Сообщение о взрыве на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", поступило спасателям в 9.13. Из здания эвакуировали 68 человек. Пострадали трое: мужчина доставлен в травмпункт, две женщины, одну из которых извлекли из-под завалов, госпитализированы.Изначально в МЧС заявляли о взрыве бытового газа, однако впоследствии начальник регионального главка ведомства Валерий Синьков объяснил, что "дом не газифицированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ, у нас пока нет оснований".Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

https://ria.ru/20210226/gaz-1599064743.html

нижний новгород

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Взрыв в Нижнем Новгороде: спасатели достают женщину из-под завалов Взрыв в Нижнем Новгороде. Женщину достают из-под завалов. 2021-02-26T14:16 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия