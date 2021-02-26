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В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии спасенной после взрыва девушки
В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии спасенной после взрыва девушки
Ожоги 35% тела, ушибы и порезы головы зафиксировали врачи у девушки, спасенной из-под завалов после взрыва в кафе в Нижнем Новгороде, сообщил РИА Новости ректор РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:16
2021-02-26T14:16
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Ожоги 35% тела, ушибы и порезы головы зафиксировали врачи у девушки, спасенной из-под завалов после взрыва в кафе в Нижнем Новгороде, сообщил РИА Новости ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин.Пострадавшую госпитализировали в Ожоговый центр при Приволжском медуниверситете. По информации пресс-службы вуза, у 24-летней девушки термоингаляционная травма - комбинированное повреждение дыхательных путей, возникающее при вдыхании горячего воздуха и дыма.Сообщение о взрыве на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", поступило спасателям в 9.13. Из здания эвакуировали 68 человек. Пострадали трое: мужчина доставлен в травмпункт, две женщины, одну из которых извлекли из-под завалов, госпитализированы.Изначально в МЧС заявляли о взрыве бытового газа, однако впоследствии начальник регионального главка ведомства Валерий Синьков объяснил, что "дом не газифицированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ, у нас пока нет оснований".Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Взрыв в Нижнем Новгороде: спасатели достают женщину из-под завалов
Взрыв в Нижнем Новгороде. Женщину достают из-под завалов.
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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии спасенной после взрыва девушки

14:16 26.02.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкМесто взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Кадр видео
Место взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Ожоги 35% тела, ушибы и порезы головы зафиксировали врачи у девушки, спасенной из-под завалов после взрыва в кафе в Нижнем Новгороде, сообщил РИА Новости ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин.
Пострадавшую госпитализировали в Ожоговый центр при Приволжском медуниверситете. По информации пресс-службы вуза, у 24-летней девушки термоингаляционная травма - комбинированное повреждение дыхательных путей, возникающее при вдыхании горячего воздуха и дыма.

"Уточнённая информация. У пострадавшей 35% ожогов тела, ушибы и резаные раны головы. Сейчас врачи университетской клиники выполняют ей бронхоскопию, надо понять степень поражения дыхательных путей. После этого отправим на компьютерный томограф, чтобы исключить другие травмы", - заявил Карякин.

Сообщение о взрыве на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", поступило спасателям в 9.13. Из здания эвакуировали 68 человек. Пострадали трое: мужчина доставлен в травмпункт, две женщины, одну из которых извлекли из-под завалов, госпитализированы.
Изначально в МЧС заявляли о взрыве бытового газа, однако впоследствии начальник регионального главка ведомства Валерий Синьков объяснил, что "дом не газифицированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ, у нас пока нет оснований".
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
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