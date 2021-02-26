https://ria.ru/20210226/devochka-1599140145.html

В Иваново нашли пропавшую трехлетнюю девочку

В Иваново нашли пропавшую трехлетнюю девочку

Пропавшая в Иваново трехлетняя девочка найдена: ее похитил некий мужчина, ранивший ее мать и увезший ребенка с собой, сейчас он задержан, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:27

2021-02-26T17:27

2021-02-26T18:42

иваново

происшествия

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РЯЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Пропавшая в Иваново трехлетняя девочка найдена: ее похитил некий мужчина, ранивший ее мать и увезший ребенка с собой, сейчас он задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.Трехлетняя Эмма пропала из квартиры дома №8 микрорайона Рождественский – ориентировки на розыск ранее сегодня давала местная полиция, но тогда детали не были известны.По обновленной информации УМВД, полиция приехала на место по вызову о пожаре – горела та самая квартира.Полиция дала ориентировку на розыск девочки, и вскоре ее удалось найти – "уже достаточно далеко от места происшествия, в центре Иваново, на проспекте Шереметевском"."Девочка не пострадала, была одета по погоде. Находилась на улице одна", - добавил собеседник агентства.По записям с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" удалось вычислить машину, на которой увезли ребенка, и хозяина авто.Мама девочки доставлена в больницу. Она находится в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Обстоятельства случившегося продолжают выяснять, материалы у Следственного комитета.Как сообщает СК РФ, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство женщины по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Покушение на убийство". Здоровью и жизни девочки ничего не угрожает. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210208/shkolnitsa-1596463998.html

https://ria.ru/20210218/peterburg-1597947261.html

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иваново, происшествия