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В Иваново нашли пропавшую трехлетнюю девочку
В Иваново нашли пропавшую трехлетнюю девочку
Пропавшая в Иваново трехлетняя девочка найдена: ее похитил некий мужчина, ранивший ее мать и увезший ребенка с собой, сейчас он задержан, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:27
2021-02-26T17:27
2021-02-26T18:42
иваново
происшествия
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РЯЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Пропавшая в Иваново трехлетняя девочка найдена: ее похитил некий мужчина, ранивший ее мать и увезший ребенка с собой, сейчас он задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.Трехлетняя Эмма пропала из квартиры дома №8 микрорайона Рождественский – ориентировки на розыск ранее сегодня давала местная полиция, но тогда детали не были известны.По обновленной информации УМВД, полиция приехала на место по вызову о пожаре – горела та самая квартира.Полиция дала ориентировку на розыск девочки, и вскоре ее удалось найти – "уже достаточно далеко от места происшествия, в центре Иваново, на проспекте Шереметевском"."Девочка не пострадала, была одета по погоде. Находилась на улице одна", - добавил собеседник агентства.По записям с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" удалось вычислить машину, на которой увезли ребенка, и хозяина авто.Мама девочки доставлена в больницу. Она находится в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Обстоятельства случившегося продолжают выяснять, материалы у Следственного комитета.Как сообщает СК РФ, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство женщины по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Покушение на убийство". Здоровью и жизни девочки ничего не угрожает. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210208/shkolnitsa-1596463998.html
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иваново, происшествия
РЯЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости.
Пропавшая в Иваново
трехлетняя девочка найдена: ее похитил некий мужчина, ранивший ее мать и увезший ребенка с собой, сейчас он задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
Трехлетняя Эмма пропала из квартиры дома №8 микрорайона Рождественский – ориентировки на розыск ранее сегодня давала местная полиция, но тогда детали не были известны.
По обновленной информации УМВД, полиция приехала на место по вызову о пожаре – горела та самая квартира.
"Возле квартиры была найдена раненая женщина. Выяснилось, что к ней пришел неизвестный гражданин. Нанес ей ранение, с места происшествия скрылся, забрал ее трехлетнюю дочку", - рассказали в УМВД.
Полиция дала ориентировку на розыск девочки, и вскоре ее удалось найти – "уже достаточно далеко от места происшествия, в центре Иваново, на проспекте Шереметевском".
"Девочка не пострадала, была одета по погоде. Находилась на улице одна", - добавил собеседник агентства.
По записям с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" удалось вычислить машину, на которой увезли ребенка, и хозяина авто.
"Была дана ориентировка на его розыск. Вскоре, также на Шереметевском проспекте, предполагаемого преступника задержали", - сообщили в пресс-службе.
Мама девочки доставлена в больницу. Она находится в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обстоятельства случившегося продолжают выяснять, материалы у Следственного комитета.
Как сообщает СК РФ, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство женщины по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Покушение на убийство". Здоровью и жизни девочки ничего не угрожает. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.