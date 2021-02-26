https://ria.ru/20210226/derevya-1599070767.html

"Роснефть" за 3 года высадила 3,5 млн деревьев

"Роснефть" за 3 года высадила 3,5 млн деревьев

"Роснефть" за три последних года высадила 3,5 миллиона деревьев на территории РФ, сообщил вице-президент "Роснефти" по промышленной безопасности, охране труда и РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:22

2021-02-26T12:22

2021-02-26T12:22

роснефть

экология

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Роснефть" за три последних года высадила 3,5 миллиона деревьев на территории РФ, сообщил вице-президент "Роснефти" по промышленной безопасности, охране труда и экологии Брайан Маклеод на пресс-конференции, посвященной презентации плана по углеродному менеджменту до 2035 года.По его словам, естественные поглотители углерода – очень важная часть системы управления выбросами. "Роснефть" уже проводит 3-летнюю программу высадки саженцев деревьев в регионах своей операционной деятельности, что способствует развитию естественных поглотителей углерода. "В 2020 году "Роснефть" и ее дочерние компании посадили более 1,5 миллионов деревьев, за 3 года - свыше 3,5 миллионов", - заявил топ-менеджер.По его словам, компания рассматривает возможность реализации масштабной программы по развитию лесного хозяйства, направленной на раскрытие потенциала естественных поглотителей углерода в России и разработку полномасштабных программ сохранения лесов."Процесс компенсации выбросов углекислого газа за счет лесовосстановления хорошо известен во всем мире, однако он требует участия многих сторон и сосредоточения внимания на сертификации – в этом направлении мы уже начали процесс коммуникации с российскими государственными органами для высвобождения природного потенциала естественных поглотителей углерода в России (до 5,3 миллиарда тонн СО2-эквивалента в год)", - сказал Маклеод.В компании отмечают, что потенциал поглощения парниковых газов лесами в России можно считать неограниченным. "Сейчас мы рассчитываем на возможность компенсирования наших выбросов в объеме 10-20 миллионов тонн СО2-эквивалента в год и видим большой потенциал монетизации таких компенсаций на рынке в дальнейшем", - добавил Маклеод."Роснефть" в декабре 2020 года стала первой российской компанией, которая представила свои климатические цели до 2035 года. Компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн эквивалента углекислого газа.

https://ria.ru/20210226/rosneft-1599067171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роснефть, экология