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Катрин Денев снимется в фильме у Эмманюэль Берко, пишут СМИ
Катрин Денев снимется в фильме у Эмманюэль Берко, пишут СМИ
СМИ узнали, что французская актриса Катрин Денев снимется в драме "Peaceful" ("Безмятежный"), режиссером которой выбрали Эмманюэль Берко — обладательницу приза... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T02:19
2021-02-26T02:19
2021-02-26T02:19
кино и сериалы
франция
культура
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катрин денев
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. СМИ узнали, что французская актриса Катрин Денев снимется в драме "Peaceful" ("Безмятежный"), режиссером которой выбрали Эмманюэль Берко — обладательницу приза 68-го Каннского кинофестиваля за роль в фильме "Мой король", сообщает Variety.По информации издания, вместе с Денев в проекте будут задействованы Бенуа Мажимель ("Пианистка", Воры") и Сесиль де Франс ("Вокруг света за 80 дней", "Потустороннее"). Катрин Денев сыграет мать, чей взрослый сын (Мажимель) тяжело болен. Героиня борется с невыносимым чувством беспомощности, и не знает, как дальше жить. Справиться с болезнью и принять происходящее семье поможет талантливый врач."Этот фильм — дань уважения медицинской системе, всем ключевым работникам, которые были на передовой в прошлом году, и сформировали у людей сильное желание наслаждаться жизнью и говорить близким: "Я люблю тебя", — отметили продюсеры фильма Энн Шерель и Хлои Марке.Остальные подробности, в том числе о дате выхода ленты, пока неизвестны.
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РИА Новости
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РИА Новости
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кино и сериалы, франция, новости культуры, катрин денев
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
СМИ узнали, что французская актриса Катрин Денев снимется в драме "Peaceful" ("Безмятежный"), режиссером которой выбрали Эмманюэль Берко — обладательницу приза 68-го Каннского кинофестиваля за роль в фильме "Мой король", сообщает
Variety.
По информации издания, вместе с Денев в проекте будут задействованы Бенуа Мажимель ("Пианистка", Воры") и Сесиль де Франс ("Вокруг света за 80 дней", "Потустороннее").
Катрин Денев сыграет мать, чей взрослый сын (Мажимель) тяжело болен. Героиня борется с невыносимым чувством беспомощности, и не знает, как дальше жить. Справиться с болезнью и принять происходящее семье поможет талантливый врач.
"Этот фильм — дань уважения медицинской системе, всем ключевым работникам, которые были на передовой в прошлом году, и сформировали у людей сильное желание наслаждаться жизнью и говорить близким: "Я люблю тебя", — отметили продюсеры фильма Энн Шерель и Хлои Марке.
Остальные подробности, в том числе о дате выхода ленты, пока неизвестны.