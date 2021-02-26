https://ria.ru/20210226/deneuve-1598889770.html

Катрин Денев снимется в фильме у Эмманюэль Берко, пишут СМИ

Катрин Денев снимется в фильме у Эмманюэль Берко, пишут СМИ

СМИ узнали, что французская актриса Катрин Денев снимется в драме "Peaceful" ("Безмятежный"), режиссером которой выбрали Эмманюэль Берко — обладательницу приза... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T02:19

2021-02-26T02:19

2021-02-26T02:19

кино и сериалы

франция

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катрин денев

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. СМИ узнали, что французская актриса Катрин Денев снимется в драме "Peaceful" ("Безмятежный"), режиссером которой выбрали Эмманюэль Берко — обладательницу приза 68-го Каннского кинофестиваля за роль в фильме "Мой король", сообщает Variety.По информации издания, вместе с Денев в проекте будут задействованы Бенуа Мажимель ("Пианистка", Воры") и Сесиль де Франс ("Вокруг света за 80 дней", "Потустороннее"). Катрин Денев сыграет мать, чей взрослый сын (Мажимель) тяжело болен. Героиня борется с невыносимым чувством беспомощности, и не знает, как дальше жить. Справиться с болезнью и принять происходящее семье поможет талантливый врач."Этот фильм — дань уважения медицинской системе, всем ключевым работникам, которые были на передовой в прошлом году, и сформировали у людей сильное желание наслаждаться жизнью и говорить близким: "Я люблю тебя", — отметили продюсеры фильма Энн Шерель и Хлои Марке.Остальные подробности, в том числе о дате выхода ленты, пока неизвестны.

https://ria.ru/20200617/1573058410.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, франция, новости культуры, катрин денев