https://ria.ru/20210226/daftpunk-1598940049.html

Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта

Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта

После того, как участники французского электронного дуэта Daft Punk объявили о завершении карьеры, в Сети резко возросли продажи их музыки, сообщает Rolling... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T03:54

2021-02-26T03:54

2021-02-26T03:54

youtube

культура

музыка

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570800200_0:201:2924:1846_1920x0_80_0_0_73c6e779487842a93467f15c4022c360.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. После того, как участники французского электронного дуэта Daft Punk объявили о завершении карьеры, в Сети резко возросли продажи их музыки, сообщает Rolling Stone.По данным компании Alpha Data, с помощью которой издание составляет свои чарты, количество просмотров видеоработ дуэта увеличилось на 500 процентов по сравнению с прошлым воскресеньем (21 февраля музыканты сообщили о распаде. — Прим. ред.). Продажи песен выросли на 1335 процентов, а альбомов — на 2650 процентов. Самым популярным сборником стал второй студийник Daft Punk "Discovery". В него вошли такие песни, как "One More Time", "Digital Love" и другие. По информации Rolling Stone, его продажи увеличились на 8000 процентов процентов. В пятерку самых продаваемых альбомов также вошли: "Random Access Memories" (рост на 600 процентов), "Homework" (рост на 714 процентов), "Alive 2007" (рост на 294 процента) и "TRON: Legacy" (рост на 360 процентов). Самыми популярными песнями Daft Punk, по данным Alpha Data, стали: "Get Lucky" (рост на 180 процентов), "One More Time" (рост на 368 процентов), "Harder Better Faster Stronger" (рост на 418 процентов) и другие. Дуэт Daft Punk просуществовал 28 лет. Участники Том Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо объявили о завершении совместной работы, опубликовав на YouTube прощальный ролик под названием "Epilogue" ("Эпилог"). В нем они идут по пустыне, а затем оба взрываются. После этого на экране появляются даты: 1993-2021.За несколько дней видео набрало более 20 миллионов просмотров и 1,2 миллиона лайков. В комментариях расстроенные поклонники сравнили уход Daft Punk со сцены с разлукой с лучшим другом, с которым "больше никогда не получится увидеться".

https://ria.ru/20200204/1564203117.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, музыка, новости культуры