https://ria.ru/20210226/daftpunk-1598940049.html
Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
После того, как участники французского электронного дуэта Daft Punk объявили о завершении карьеры, в Сети резко возросли продажи их музыки, сообщает Rolling... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T03:54
2021-02-26T03:54
2021-02-26T03:54
youtube
культура
музыка
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570800200_0:201:2924:1846_1920x0_80_0_0_73c6e779487842a93467f15c4022c360.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. После того, как участники французского электронного дуэта Daft Punk объявили о завершении карьеры, в Сети резко возросли продажи их музыки, сообщает Rolling Stone.По данным компании Alpha Data, с помощью которой издание составляет свои чарты, количество просмотров видеоработ дуэта увеличилось на 500 процентов по сравнению с прошлым воскресеньем (21 февраля музыканты сообщили о распаде. — Прим. ред.). Продажи песен выросли на 1335 процентов, а альбомов — на 2650 процентов. Самым популярным сборником стал второй студийник Daft Punk "Discovery". В него вошли такие песни, как "One More Time", "Digital Love" и другие. По информации Rolling Stone, его продажи увеличились на 8000 процентов процентов. В пятерку самых продаваемых альбомов также вошли: "Random Access Memories" (рост на 600 процентов), "Homework" (рост на 714 процентов), "Alive 2007" (рост на 294 процента) и "TRON: Legacy" (рост на 360 процентов). Самыми популярными песнями Daft Punk, по данным Alpha Data, стали: "Get Lucky" (рост на 180 процентов), "One More Time" (рост на 368 процентов), "Harder Better Faster Stronger" (рост на 418 процентов) и другие. Дуэт Daft Punk просуществовал 28 лет. Участники Том Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо объявили о завершении совместной работы, опубликовав на YouTube прощальный ролик под названием "Epilogue" ("Эпилог"). В нем они идут по пустыне, а затем оба взрываются. После этого на экране появляются даты: 1993-2021.За несколько дней видео набрало более 20 миллионов просмотров и 1,2 миллиона лайков. В комментариях расстроенные поклонники сравнили уход Daft Punk со сцены с разлукой с лучшим другом, с которым "больше никогда не получится увидеться".
https://ria.ru/20200204/1564203117.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570800200_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_4d025e473b19803207a85189a1e2df12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, музыка, новости культуры
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
После того, как участники французского электронного дуэта Daft Punk объявили
о завершении карьеры, в Сети резко возросли продажи их музыки, сообщает
Rolling Stone.
По данным компании Alpha Data, с помощью которой издание составляет свои чарты, количество просмотров видеоработ дуэта увеличилось на 500 процентов по сравнению с прошлым воскресеньем (21 февраля музыканты сообщили о распаде. — Прим. ред.). Продажи песен выросли на 1335 процентов, а альбомов — на 2650 процентов.
Самым популярным сборником стал второй студийник Daft Punk "Discovery". В него вошли такие песни, как "One More Time", "Digital Love" и другие. По информации Rolling Stone, его продажи увеличились на 8000 процентов процентов.
В пятерку самых продаваемых альбомов также вошли: "Random Access Memories" (рост на 600 процентов), "Homework" (рост на 714 процентов), "Alive 2007" (рост на 294 процента) и "TRON: Legacy" (рост на 360 процентов).
Самыми популярными песнями Daft Punk, по данным Alpha Data, стали: "Get Lucky" (рост на 180 процентов), "One More Time" (рост на 368 процентов), "Harder Better Faster Stronger" (рост на 418 процентов) и другие.
Дуэт Daft Punk просуществовал 28 лет. Участники Том Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо объявили о завершении совместной работы, опубликовав на YouTube прощальный ролик под названием "Epilogue" ("Эпилог"). В нем они идут по пустыне, а затем оба взрываются. После этого на экране появляются даты: 1993-2021.
За несколько дней видео набрало более 20 миллионов просмотров и 1,2 миллиона лайков. В комментариях расстроенные поклонники сравнили уход Daft Punk со сцены с разлукой с лучшим другом, с которым "больше никогда не получится увидеться".