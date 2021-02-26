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https://ria.ru/20210226/daftpunk-1598940049.html
Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
После того, как участники французского электронного дуэта Daft Punk объявили о завершении карьеры, в Сети резко возросли продажи их музыки, сообщает Rolling... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T03:54
2021-02-26T03:54
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. После того, как участники французского электронного дуэта Daft Punk объявили о завершении карьеры, в Сети резко возросли продажи их музыки, сообщает Rolling Stone.По данным компании Alpha Data, с помощью которой издание составляет свои чарты, количество просмотров видеоработ дуэта увеличилось на 500 процентов по сравнению с прошлым воскресеньем (21 февраля музыканты сообщили о распаде. — Прим. ред.). Продажи песен выросли на 1335 процентов, а альбомов — на 2650 процентов. Самым популярным сборником стал второй студийник Daft Punk "Discovery". В него вошли такие песни, как "One More Time", "Digital Love" и другие. По информации Rolling Stone, его продажи увеличились на 8000 процентов процентов. В пятерку самых продаваемых альбомов также вошли: "Random Access Memories" (рост на 600 процентов), "Homework" (рост на 714 процентов), "Alive 2007" (рост на 294 процента) и "TRON: Legacy" (рост на 360 процентов). Самыми популярными песнями Daft Punk, по данным Alpha Data, стали: "Get Lucky" (рост на 180 процентов), "One More Time" (рост на 368 процентов), "Harder Better Faster Stronger" (рост на 418 процентов) и другие. Дуэт Daft Punk просуществовал 28 лет. Участники Том Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо объявили о завершении совместной работы, опубликовав на YouTube прощальный ролик под названием "Epilogue" ("Эпилог"). В нем они идут по пустыне, а затем оба взрываются. После этого на экране появляются даты: 1993-2021.За несколько дней видео набрало более 20 миллионов просмотров и 1,2 миллиона лайков. В комментариях расстроенные поклонники сравнили уход Daft Punk со сцены с разлукой с лучшим другом, с которым "больше никогда не получится увидеться".
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Новости
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
youtube, музыка, новости культуры

Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта

03:54 26.02.2021
 
© AP Photo / Invision/Matt SaylesФранцузский музыкальный электронный дуэт Daft Punk
Французский музыкальный электронный дуэт Daft Punk - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. После того, как участники французского электронного дуэта Daft Punk объявили о завершении карьеры, в Сети резко возросли продажи их музыки, сообщает Rolling Stone.
По данным компании Alpha Data, с помощью которой издание составляет свои чарты, количество просмотров видеоработ дуэта увеличилось на 500 процентов по сравнению с прошлым воскресеньем (21 февраля музыканты сообщили о распаде. — Прим. ред.). Продажи песен выросли на 1335 процентов, а альбомов — на 2650 процентов.
Самым популярным сборником стал второй студийник Daft Punk "Discovery". В него вошли такие песни, как "One More Time", "Digital Love" и другие. По информации Rolling Stone, его продажи увеличились на 8000 процентов процентов.
В пятерку самых продаваемых альбомов также вошли: "Random Access Memories" (рост на 600 процентов), "Homework" (рост на 714 процентов), "Alive 2007" (рост на 294 процента) и "TRON: Legacy" (рост на 360 процентов).
Самыми популярными песнями Daft Punk, по данным Alpha Data, стали: "Get Lucky" (рост на 180 процентов), "One More Time" (рост на 368 процентов), "Harder Better Faster Stronger" (рост на 418 процентов) и другие.
Дуэт Daft Punk просуществовал 28 лет. Участники Том Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо объявили о завершении совместной работы, опубликовав на YouTube прощальный ролик под названием "Epilogue" ("Эпилог"). В нем они идут по пустыне, а затем оба взрываются. После этого на экране появляются даты: 1993-2021.
За несколько дней видео набрало более 20 миллионов просмотров и 1,2 миллиона лайков. В комментариях расстроенные поклонники сравнили уход Daft Punk со сцены с разлукой с лучшим другом, с которым "больше никогда не получится увидеться".
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