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https://ria.ru/20210226/ciao2020-1599115201.html
В Сети вышел сборник треков из новогоднего шоу "Вечернего Урганта"
В Сети вышел сборник треков из новогоднего шоу "Вечернего Урганта"
В Сети вышел сборник треков, которые прозвучали во время специального новогоднего шоу команды "Вечернего Урганта" "CIAO 2020", стилизованного под итальянскую... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:56
2021-02-26T19:04
шоу-бизнес
little big
егор крид
иван дорн
youtube
николай басков
италия
культура
музыка
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Сети вышел сборник треков, которые прозвучали во время специального новогоднего шоу команды "Вечернего Урганта" "CIAO 2020", стилизованного под итальянскую поп-культуру 1980-х годов, сообщили РИА Новости в пресс-службе.В трек-лист вошло 12 композиций, которые были исполнены 30 декабря прошлого года на Первом канале. Тогда известные музыканты выступали со своими главными хитами, переведенными на итальянский язык. Например, Егор Крид, который стал Giorgio Criddi, пел не "Девочку с картинки", а "Ragazza Copertina". Участники дуэта Artik &amp; Asti переделали хит "Девочка, танцуй!" в "Bambina balla", а Иван Дорн, он же Giovanni Dorni, исполнил главную тему из сериала "Чики". Только под названием "Cicchi".В спецвыпуске также поучаствовали Клава Кока, Niletto, Даня Милохин, Николай Басков, Zivert, Монеточка, группа Little Big и другие. В пресс-службе подчеркивают, что все артисты полностью вжились в необычные образы и создали один из самых ярких и оригинальных телеконцертов, представленных за последние годы. Это отметили многие зарубежные СМИ, включая итальянские. "Шедевр комедии на полпути между Drive in и Disco Ring с атмосферой семидесятых и восьмидесятых сразу же занесен в число самых просматриваемых видео на YouTube. Гротескная сатира, но прежде всего большое признание в любви к Италии и к нашей местной мелодичной песне", — приводят слова газеты La Repubblica.
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шоу-бизнес, little big, егор крид, иван дорн , youtube, николай басков, италия, музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, иван ургант

В Сети вышел сборник треков из новогоднего шоу "Вечернего Урганта"

17:56 26.02.2021 (обновлено: 19:04 26.02.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Ивана УргантаОбложка альбома с треками из специального новогоднего шоу команды "Вечернего Урганта" "CIAO 2020"
Обложка альбома с треками из специального новогоднего шоу команды Вечернего Урганта CIAO 2020 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Ивана Урганта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Сети вышел сборник треков, которые прозвучали во время специального новогоднего шоу команды "Вечернего Урганта" "CIAO 2020", стилизованного под итальянскую поп-культуру 1980-х годов, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
В трек-лист вошло 12 композиций, которые были исполнены 30 декабря прошлого года на Первом канале. Тогда известные музыканты выступали со своими главными хитами, переведенными на итальянский язык.
Например, Егор Крид, который стал Giorgio Criddi, пел не "Девочку с картинки", а "Ragazza Copertina". Участники дуэта Artik & Asti переделали хит "Девочка, танцуй!" в "Bambina balla", а Иван Дорн, он же Giovanni Dorni, исполнил главную тему из сериала "Чики". Только под названием "Cicchi".
В спецвыпуске также поучаствовали Клава Кока, Niletto, Даня Милохин, Николай Басков, Zivert, Монеточка, группа Little Big и другие.
В пресс-службе подчеркивают, что все артисты полностью вжились в необычные образы и создали один из самых ярких и оригинальных телеконцертов, представленных за последние годы. Это отметили многие зарубежные СМИ, включая итальянские.
"Шедевр комедии на полпути между Drive in и Disco Ring с атмосферой семидесятых и восьмидесятых сразу же занесен в число самых просматриваемых видео на YouTube. Гротескная сатира, но прежде всего большое признание в любви к Италии и к нашей местной мелодичной песне", — приводят слова газеты La Repubblica.
"Это был лучший способ завершить 2020 год. Трудный, странный и абсурдный год для всех. Мы никогда не думали, что сможем добиться такого успеха с "CIAO, 2020!". Мы этого не ожидали, а больше всего не ожидали такой реакции от серьезных изданий. Я читал статьи, которые были опубликованы в Италии и был поражен. Для нас это был настоящий рождественский подарок", — рассказывал Иван Ургант в интервью итальянскому журналу Esquire.
Специальный выпуск шоу Вечерний Ургант - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 04:22Культура
Итальянцы оценили спецвыпуск "Вечернего Урганта"
 
КультураШоу-бизнесLittle BigЕгор КридИван ДорнYouTubeНиколай БасковИталияМузыкаНовости культурыЗнаменитостизвездыИван Ургант
 
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