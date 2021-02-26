https://ria.ru/20210226/ciao2020-1599115201.html

В Сети вышел сборник треков из новогоднего шоу "Вечернего Урганта"

В Сети вышел сборник треков из новогоднего шоу "Вечернего Урганта"

В Сети вышел сборник треков, которые прозвучали во время специального новогоднего шоу команды "Вечернего Урганта" "CIAO 2020", стилизованного под итальянскую... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:56

2021-02-26T17:56

2021-02-26T19:04

шоу-бизнес

little big

егор крид

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николай басков

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Сети вышел сборник треков, которые прозвучали во время специального новогоднего шоу команды "Вечернего Урганта" "CIAO 2020", стилизованного под итальянскую поп-культуру 1980-х годов, сообщили РИА Новости в пресс-службе.В трек-лист вошло 12 композиций, которые были исполнены 30 декабря прошлого года на Первом канале. Тогда известные музыканты выступали со своими главными хитами, переведенными на итальянский язык. Например, Егор Крид, который стал Giorgio Criddi, пел не "Девочку с картинки", а "Ragazza Copertina". Участники дуэта Artik & Asti переделали хит "Девочка, танцуй!" в "Bambina balla", а Иван Дорн, он же Giovanni Dorni, исполнил главную тему из сериала "Чики". Только под названием "Cicchi".В спецвыпуске также поучаствовали Клава Кока, Niletto, Даня Милохин, Николай Басков, Zivert, Монеточка, группа Little Big и другие. В пресс-службе подчеркивают, что все артисты полностью вжились в необычные образы и создали один из самых ярких и оригинальных телеконцертов, представленных за последние годы. Это отметили многие зарубежные СМИ, включая итальянские. "Шедевр комедии на полпути между Drive in и Disco Ring с атмосферой семидесятых и восьмидесятых сразу же занесен в число самых просматриваемых видео на YouTube. Гротескная сатира, но прежде всего большое признание в любви к Италии и к нашей местной мелодичной песне", — приводят слова газеты La Repubblica.

https://ria.ru/20210104/urgant-1591932812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, little big, егор крид, иван дорн , youtube, николай басков, италия, музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, иван ургант