https://ria.ru/20210104/urgant-1591932812.html

Итальянцы оценили спецвыпуск "Вечернего Урганта"

Итальянцы оценили спецвыпуск "Вечернего Урганта"

Итальянские пользователи Сети восхитились специальным выпуском российского шоу "Вечерний Ургант. Ciao, 2020!". РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T04:22

2021-01-04T04:22

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культура

россия

иван ургант

италия

в мире

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Итальянские пользователи Сети восхитились специальным выпуском российского шоу "Вечерний Ургант. Ciao, 2020!".Передача была снята на итальянском языке в стиле вечеринок 1980-х годов. В шоу приняли участие российские исполнители и артисты."Я умер от смеха. Буду знать, что делать в следующем году в канун Нового года", - написал Nicola Palmieri."Я так запутался. Но в то же время всегда люблю Россию и Little Big", - отметил Danny Metal."Необычайно! Привет из Италии", - добавил Bruno Zappala."В 80-х я носил солнцезащитные очки на дискотеках. Спасибо, что дали возможность пережить тот период с умной иронией. Хорошо, молодцы. Теперь с нетерпением жду CIAO, 2021", - признался giantillo film."Привет из Италии! Да здравствует Италия и Россия!" – написал as123 Ferrdi."Большое спасибо! Иван, ты молодец!" – поделился впечатлениями Gianfranco Crepe."Как итальянка я могу сказать, что это абсолютный шедевр, он буквально излучает энергетику", - отметила Eleonora Iacobucci.Специальный выпуск программы вышел в эфире Первого канала 30 декабря. Запись передачи на YouTube-канале к настоящему моменту набрала более 4,2 миллиона просмотров.

https://ria.ru/20210102/depp-1591847696.html

https://ria.ru/20210103/snegurochka-1591381525.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иван ургант, италия, в мире