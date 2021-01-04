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https://ria.ru/20210104/urgant-1591932812.html
Итальянцы оценили спецвыпуск "Вечернего Урганта"
Итальянцы оценили спецвыпуск "Вечернего Урганта"
Итальянские пользователи Сети восхитились специальным выпуском российского шоу "Вечерний Ургант. Ciao, 2020!". РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T04:22
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Итальянские пользователи Сети восхитились специальным выпуском российского шоу "Вечерний Ургант. Ciao, 2020!".Передача была снята на итальянском языке в стиле вечеринок 1980-х годов. В шоу приняли участие российские исполнители и артисты."Я умер от смеха. Буду знать, что делать в следующем году в канун Нового года", - написал Nicola Palmieri."Я так запутался. Но в то же время всегда люблю Россию и Little Big", - отметил Danny Metal."Необычайно! Привет из Италии", - добавил Bruno Zappala."В 80-х я носил солнцезащитные очки на дискотеках. Спасибо, что дали возможность пережить тот период с умной иронией. Хорошо, молодцы. Теперь с нетерпением жду CIAO, 2021", - признался giantillo film."Привет из Италии! Да здравствует Италия и Россия!" – написал as123 Ferrdi."Большое спасибо! Иван, ты молодец!" – поделился впечатлениями Gianfranco Crepe."Как итальянка я могу сказать, что это абсолютный шедевр, он буквально излучает энергетику", - отметила Eleonora Iacobucci.Специальный выпуск программы вышел в эфире Первого канала 30 декабря. Запись передачи на YouTube-канале к настоящему моменту набрала более 4,2 миллиона просмотров.
https://ria.ru/20210102/depp-1591847696.html
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60
россия, иван ургант, италия, в мире

Итальянцы оценили спецвыпуск "Вечернего Урганта"

04:22 04.01.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Итальянские пользователи Сети восхитились специальным выпуском российского шоу "Вечерний Ургант. Ciao, 2020!".
Передача была снята на итальянском языке в стиле вечеринок 1980-х годов. В шоу приняли участие российские исполнители и артисты.
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"Я умер от смеха. Буду знать, что делать в следующем году в канун Нового года", - написал Nicola Palmieri.
"Я так запутался. Но в то же время всегда люблю Россию и Little Big", - отметил Danny Metal.
"Необычайно! Привет из Италии", - добавил Bruno Zappala.
"В 80-х я носил солнцезащитные очки на дискотеках. Спасибо, что дали возможность пережить тот период с умной иронией. Хорошо, молодцы. Теперь с нетерпением жду CIAO, 2021", - признался giantillo film.
"Привет из Италии! Да здравствует Италия и Россия!" – написал as123 Ferrdi.
"Большое спасибо! Иван, ты молодец!" – поделился впечатлениями Gianfranco Crepe.
"Как итальянка я могу сказать, что это абсолютный шедевр, он буквально излучает энергетику", - отметила Eleonora Iacobucci.
Специальный выпуск программы вышел в эфире Первого канала 30 декабря. Запись передачи на YouTube-канале к настоящему моменту набрала более 4,2 миллиона просмотров.
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