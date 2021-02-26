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В России разработали "антидронный чемоданчик"
В России разработали "антидронный чемоданчик"
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал мобильный комплекс борьбы с беспилотниками "Защита", который умещается в трех кейсах, сообщили в пятницу РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:46
2021-02-26T11:52
россия
латинская америка
ближний восток
российская электроника
ростех
технологии
безопасность
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал мобильный комплекс борьбы с беспилотниками "Защита", который умещается в трех кейсах, сообщили в пятницу в пресс-службе госкорпорации.Благодаря пассивному локатору РЛС "Защита" не облучает цель, а использует сигналы, излучаемые внешними сторонними передатчиками – волны цифрового телевещания, отраженные от цели. Отсутствие активного локатора позволяет оставаться системе незаметной для чужих перехватывающих устройств, что существенно снижает вероятность радиопротиводействия. Кроме того, пассивная РЛС не требует разрешения на использование радиочастотных каналов, что облегчает ее применение в гражданской сфере.Холдинг "Росэлектроника" образован в 1997 году, в 2009 году вошел в состав ГК "Ростех". На сегодняшний день холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Он объединяет более 120 предприятий и научных организаций. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 миллиардов рублей. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе в страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
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россия, латинская америка, ближний восток, российская электроника, ростех, технологии, безопасность

В России разработали "антидронный чемоданчик"

11:46 26.02.2021 (обновлено: 11:52 26.02.2021)
 
© «Росэлектроника» Мобильный комплекс борьбы с беспилотниками
Мобильный комплекс борьбы с беспилотниками - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© «Росэлектроника»
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал мобильный комплекс борьбы с беспилотниками "Защита", который умещается в трех кейсах, сообщили в пятницу в пресс-службе госкорпорации.
"Комплекс способен подавлять управление дроном в радиусе 2 километров вне зависимости от времени суток и погодных условий, оставаясь незаметным и неуязвимым для радиопротиводействия. На развертывание системы требуется не более 30 минут. Устройство также способно обнаружить местонахождение пульта управления дрона и разорвать канал связи с летательным аппаратом", - говорится в сообщении.
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Благодаря пассивному локатору РЛС "Защита" не облучает цель, а использует сигналы, излучаемые внешними сторонними передатчиками – волны цифрового телевещания, отраженные от цели. Отсутствие активного локатора позволяет оставаться системе незаметной для чужих перехватывающих устройств, что существенно снижает вероятность радиопротиводействия. Кроме того, пассивная РЛС не требует разрешения на использование радиочастотных каналов, что облегчает ее применение в гражданской сфере.
"Растущая доступность БЛА повышает риск их неконтролируемого и незаконного использования, в том числе на критически важных объектах. Однако применение средств защиты зачастую ограничено. Например, использование комплексов с активными РЛС невозможно в местах массового скопления людей, поэтому сегодня предприятия холдинга используют новые схемотехнические решения, позволяющие максимально эффективно обеспечить безопасность охраняемого объекта", – цитируется в сообщении гендиректор "Росэлектроники" Сергей Сахненко.
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Холдинг "Росэлектроника" образован в 1997 году, в 2009 году вошел в состав ГК "Ростех". На сегодняшний день холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Он объединяет более 120 предприятий и научных организаций. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 миллиардов рублей. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе в страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
 
РоссияЛатинская АмерикаБлижний ВостокРоссийская электроникаРостехТехнологииБезопасность
 
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