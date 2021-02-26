https://ria.ru/20210226/chemodanchik-1599062868.html

В России разработали "антидронный чемоданчик"

В России разработали "антидронный чемоданчик"

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал мобильный комплекс борьбы с беспилотниками "Защита", который умещается в трех кейсах, сообщили в пятницу РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:46

2021-02-26T11:46

2021-02-26T11:52

россия

латинская америка

ближний восток

российская электроника

ростех

технологии

безопасность

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал мобильный комплекс борьбы с беспилотниками "Защита", который умещается в трех кейсах, сообщили в пятницу в пресс-службе госкорпорации.Благодаря пассивному локатору РЛС "Защита" не облучает цель, а использует сигналы, излучаемые внешними сторонними передатчиками – волны цифрового телевещания, отраженные от цели. Отсутствие активного локатора позволяет оставаться системе незаметной для чужих перехватывающих устройств, что существенно снижает вероятность радиопротиводействия. Кроме того, пассивная РЛС не требует разрешения на использование радиочастотных каналов, что облегчает ее применение в гражданской сфере.Холдинг "Росэлектроника" образован в 1997 году, в 2009 году вошел в состав ГК "Ростех". На сегодняшний день холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Он объединяет более 120 предприятий и научных организаций. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 миллиардов рублей. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе в страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/tosochka-1598721623.html

https://ria.ru/20210222/tank-1598555904.html

россия

латинская америка

ближний восток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, латинская америка, ближний восток, российская электроника, ростех, технологии, безопасность