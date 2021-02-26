https://ria.ru/20210226/biznes-1599070393.html

Глава Приамурья отметил сокращение сроков регистрации бизнеса в регионе

Глава Приамурья отметил сокращение сроков регистрации бизнеса в регионе

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе сокращают сроки процедур, необходимых для открытия бизнеса и его дальнейшего ведения. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:21

2021-02-26T12:21

2021-02-26T12:21

василий орлов

дальний восток

федеральная налоговая служба (фнс россии)

амурская область

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе сокращают сроки процедур, необходимых для открытия бизнеса и его дальнейшего ведения.Упрощение процедуры ведения бизнеса обсудили на заседании проектного офиса в правительстве Амурской области при участии Орлова."Деловой и инвестиционный климат региона шестой год подряд оценивается Национальным рейтингом Агентства стратегических инициатив. За это время мы смогли улучшить все основные процедуры, которые необходимы для старта и видения бизнеса в Приамурье, что позволило в прошлом году войти в 30 лучших регионов страны. Произошло это в первую очередь за счёт того, что мы кардинально изменили подход к взаимодействию с предпринимателями", - сказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Приамурья.Сроки регистрации юрлиц в регионе с прошлого года сократились с пяти до двух дней. По словам руководителя регионального управления ФНС Светланы Глущенко, предпринимателей регулярно информируют о возможности подать документы на регистрацию без уплаты госпошлины с одновременным открытием счета в банке.Министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков сообщил на заседании, что планируется сократить срок получения разрешения на строительство до 65 дней, сейчас на это уходит более 81 дня. Взаимодействовать с бизнесом продолжает минимущества региона, в прошлом году регистрация права собственности в среднем занимала шесть рабочих дней, а постановка на кадастровый учёт – чуть более 25 дней. Эти сроки планируется ещё сократить.Взаимодействие с сетевыми организациями позволило упростить подключение к электросетям, перевод услуг в интернет-пространство должно улучшить механизм получения лицензии на медицинскую деятельность и пассажирские перевозки. На постоянной основе в Приамурье ведётся и взаимодействие с инвесторами.Орлов сделал акцент на доступности кадров для бизнеса. Этот вопрос, по его словам, актуален для многих отраслей Амурской области и Дальнего Востока. Для улучшения ситуации региональное министерство образование и науки и торгово-промышленная палата Приамурья начали аккредитацию и модернизацию программ среднего профессионального образования. Студенты, совмещающие учебу и работу по специальности, с 2021 года получают раз в полугодие по 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210218/sovfed-1597995761.html

https://ria.ru/20210205/pereselenie-1596167099.html

дальний восток

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, дальний восток, федеральная налоговая служба (фнс россии), амурская область, экономика