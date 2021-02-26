https://ria.ru/20210226/bitkoin-1599051229.html
Биткоин за сутки подешевел почти на 12%
Биткоин за сутки подешевел почти на 12%
Стоимость биткоина в пятницу днем ощутимо снижается и находится в районе отметки в 44,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:56
2021-02-26T10:56
2021-02-26T11:07
экономика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Стоимость биткоина в пятницу днем ощутимо снижается и находится в районе отметки в 44,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.58 мск снижался в цене на 11,7% - до 44591 долларов. При этом минутами ранее показатель достигал 44,1 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 11,51% - до 44677 долларов. Динамика везде приводится за сутки.Таким образом, стоимость криптовалюты обновила минимум, достигнутый 23 февраля в 44892 долларов. В минувшее воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд, достигнув 58352 долларов, после чего в понедельник она резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов.Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал в 1,7 раза - до 56 тысяч с почти 32 тысяч долларов месяц назад.
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экономика
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Стоимость биткоина в пятницу днем ощутимо снижается и находится в районе отметки в 44,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.58 мск снижался в цене на 11,7% - до 44591 долларов. При этом минутами ранее показатель достигал 44,1 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 11,51% - до 44677 долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Таким образом, стоимость криптовалюты обновила минимум, достигнутый 23 февраля в 44892 долларов. В минувшее воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд, достигнув 58352 долларов, после чего в понедельник она резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов.
Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал в 1,7 раза - до 56 тысяч с почти 32 тысяч долларов месяц назад.