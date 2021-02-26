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Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
Объем выбросов углекислого газа, поступившего в атмосферу из-за майнинга биткоина, на сегодняшний день составляет от 37 до 70 миллионов тонн, заявил РИА Новости РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T03:22
2021-02-26T03:25
россия
биткоин
климат
технологии
экономика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Объем выбросов углекислого газа, поступившего в атмосферу из-за майнинга биткоина, на сегодняшний день составляет от 37 до 70 миллионов тонн, заявил РИА Новости руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Борис Бокарев."Сократить выбросы СО2 (углекислого газа - ред.) от майнинга можно с помощью использования энергоэффективного оборудования или использования "зеленой" энергии. На транзакцию в сети биткоин действительно уходит больше электроэнергии, чем на другие методы передачи денег. Однако ... важно учитывать не потребление электроэнергии на майнинг, а именно весь климатический след. Работа всей банковской сферы не ограничивается транзакциями по картам и должна быть оценена полностью", - отметил он.По оценке Бокарева, общемировой объем энергозатрат на майнинг биткоина находится в диапазоне 75-125 млрд кВт.ч в год. На Россию приходится около 6% этого показателя."С учетом роста цены биткоина и недавней поставки в Россию оборудования для майнинга на 50 МВт, доля РФ может к концу года значительно увеличиться", - подчеркнул он.В минувшее воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд, достигнув 58 352 долларов, после чего в понедельник она резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов и достигнув 44 892 доллара. Таким образом, падение с максимума составило 23%. Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал в 1,7 раза - до 56 тысяч с почти 32 тысяч долларов месяц назад.
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россия, биткоин, климат, технологии, экономика

Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат

03:22 26.02.2021 (обновлено: 03:25 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Объем выбросов углекислого газа, поступившего в атмосферу из-за майнинга биткоина, на сегодняшний день составляет от 37 до 70 миллионов тонн, заявил РИА Новости руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Борис Бокарев.
"Климатический след от майнинга биткоина составляет от 37 до 70 миллионов тонн углекислого газа", - ответил Бокарев на вопрос о том, как майнинг повлиял на экологию на сегодняшний день.
"Сократить выбросы СО2 (углекислого газа - ред.) от майнинга можно с помощью использования энергоэффективного оборудования или использования "зеленой" энергии. На транзакцию в сети биткоин действительно уходит больше электроэнергии, чем на другие методы передачи денег. Однако ... важно учитывать не потребление электроэнергии на майнинг, а именно весь климатический след. Работа всей банковской сферы не ограничивается транзакциями по картам и должна быть оценена полностью", - отметил он.
По оценке Бокарева, общемировой объем энергозатрат на майнинг биткоина находится в диапазоне 75-125 млрд кВт.ч в год. На Россию приходится около 6% этого показателя.
"С учетом роста цены биткоина и недавней поставки в Россию оборудования для майнинга на 50 МВт, доля РФ может к концу года значительно увеличиться", - подчеркнул он.
В минувшее воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд, достигнув 58 352 долларов, после чего в понедельник она резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов и достигнув 44 892 доллара. Таким образом, падение с максимума составило 23%. Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал в 1,7 раза - до 56 тысяч с почти 32 тысяч долларов месяц назад.
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