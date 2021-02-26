https://ria.ru/20210226/biontech-1599142695.html

В Германии основателей компании BioNTech представили к госнаграде

В Германии основателей компании BioNTech представили к госнаграде

Основатели фармацевтической компании BioNTech представлены к федеральному ордену "За заслуги перед ФРГ", орден имеет несколько степеней, Озлем Тюречи и Угур... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:41

2021-02-26T17:41

2021-02-26T17:41

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

франк-вальтер штайнмайер

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Основатели фармацевтической компании BioNTech представлены к федеральному ордену "За заслуги перед ФРГ", орден имеет несколько степеней, Озлем Тюречи и Угур Шахин получат "Большой крест со звездой" (нем. Großes Verdienstkreuz mit Stern), сообщило в пятницу ведомства германского президента.Награждение пройдет 19 марта в президентской резиденции Бельвю. В церемонии примет участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель."Озлем Тюречи и Угур Шахин совмещают фундаментальные медицинские исследования с их переводом в практическое использование. Благодаря их всемирно признанной компетентности в области технологий mRNA и их неустанной активности им удалось в очень короткие сроки разработать и одобрить вакцину против COVID-19. Таким образом, они внесли решающий вклад в сдерживание пандемии коронавируса", - говорится в заявлении ведомства президента.

https://ria.ru/20210225/vaktsina-1598960966.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина pfizer/biontech, франк-вальтер штайнмайер, ангела меркель, германия, в мире