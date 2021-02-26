https://ria.ru/20210226/biontech-1599142695.html
В Германии основателей компании BioNTech представили к госнаграде
В Германии основателей компании BioNTech представили к госнаграде
Основатели фармацевтической компании BioNTech представлены к федеральному ордену "За заслуги перед ФРГ", орден имеет несколько степеней, Озлем Тюречи и Угур... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:41
2021-02-26T17:41
2021-02-26T17:41
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
франк-вальтер штайнмайер
ангела меркель
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_133ca7585509f0f78df75252872b8b4d.jpg
БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Основатели фармацевтической компании BioNTech представлены к федеральному ордену "За заслуги перед ФРГ", орден имеет несколько степеней, Озлем Тюречи и Угур Шахин получат "Большой крест со звездой" (нем. Großes Verdienstkreuz mit Stern), сообщило в пятницу ведомства германского президента.Награждение пройдет 19 марта в президентской резиденции Бельвю. В церемонии примет участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель."Озлем Тюречи и Угур Шахин совмещают фундаментальные медицинские исследования с их переводом в практическое использование. Благодаря их всемирно признанной компетентности в области технологий mRNA и их неустанной активности им удалось в очень короткие сроки разработать и одобрить вакцину против COVID-19. Таким образом, они внесли решающий вклад в сдерживание пандемии коронавируса", - говорится в заявлении ведомства президента.
https://ria.ru/20210225/vaktsina-1598960966.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_236:225:2666:2048_1920x0_80_0_0_ad6c4885f0cf8c4e974725abbb8c0eb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина pfizer/biontech, франк-вальтер штайнмайер, ангела меркель, германия, в мире