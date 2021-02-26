Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210226/biontech-1599142695.html
В Германии основателей компании BioNTech представили к госнаграде
В Германии основателей компании BioNTech представили к госнаграде
Основатели фармацевтической компании BioNTech представлены к федеральному ордену "За заслуги перед ФРГ", орден имеет несколько степеней, Озлем Тюречи и Угур... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:41
2021-02-26T17:41
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
франк-вальтер штайнмайер
ангела меркель
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_133ca7585509f0f78df75252872b8b4d.jpg
БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Основатели фармацевтической компании BioNTech представлены к федеральному ордену "За заслуги перед ФРГ", орден имеет несколько степеней, Озлем Тюречи и Угур Шахин получат "Большой крест со звездой" (нем. Großes Verdienstkreuz mit Stern), сообщило в пятницу ведомства германского президента.Награждение пройдет 19 марта в президентской резиденции Бельвю. В церемонии примет участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель."Озлем Тюречи и Угур Шахин совмещают фундаментальные медицинские исследования с их переводом в практическое использование. Благодаря их всемирно признанной компетентности в области технологий mRNA и их неустанной активности им удалось в очень короткие сроки разработать и одобрить вакцину против COVID-19. Таким образом, они внесли решающий вклад в сдерживание пандемии коронавируса", - говорится в заявлении ведомства президента.
https://ria.ru/20210225/vaktsina-1598960966.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_236:225:2666:2048_1920x0_80_0_0_ad6c4885f0cf8c4e974725abbb8c0eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина pfizer/biontech, франк-вальтер штайнмайер, ангела меркель, германия, в мире

В Германии основателей компании BioNTech представили к госнаграде

17:41 26.02.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Основатели фармацевтической компании BioNTech представлены к федеральному ордену "За заслуги перед ФРГ", орден имеет несколько степеней, Озлем Тюречи и Угур Шахин получат "Большой крест со звездой" (нем. Großes Verdienstkreuz mit Stern), сообщило в пятницу ведомства германского президента.
Награждение пройдет 19 марта в президентской резиденции Бельвю. В церемонии примет участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель.
"Озлем Тюречи и Угур Шахин совмещают фундаментальные медицинские исследования с их переводом в практическое использование. Благодаря их всемирно признанной компетентности в области технологий mRNA и их неустанной активности им удалось в очень короткие сроки разработать и одобрить вакцину против COVID-19. Таким образом, они внесли решающий вклад в сдерживание пандемии коронавируса", - говорится в заявлении ведомства президента.
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 16:46Распространение коронавируса
Pfizer и BioNTech начали испытания третьей дозы вакцины от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина Pfizer/BioNTechФранк-Вальтер ШтайнмайерАнгела МеркельГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:25Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
04:43В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
04:27Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
04:10Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты
04:00Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары
03:45Уругвай готов закупать российскую вакцину "Спутник V"
03:43Байден пообещал Саудовской Аравии "новые правила" в политике
03:41Названы "суперпродукты" для продления жизни
03:14"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана
02:53В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19
02:32Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"
02:21Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России
02:19Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы
02:19Финансист рассказал, как создать пассивный доход без глупых ошибок
01:44В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса
01:40Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
01:25Байден обратился к Ирану с предупреждением после удара в Сирии
01:14В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
01:12Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы
01:08Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Лента новостейМолния