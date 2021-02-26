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https://ria.ru/20210226/bayden-1599157311.html
В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским
В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев заявил, что не удивлен отказом американского президента Джо Байдена признать российский статус Крыма... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T18:48
2021-02-26T18:56
россия
константин бахарев
госдума рф
джо байден
республика крым
сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев заявил, что не удивлен отказом американского президента Джо Байдена признать российский статус Крыма - в противном случае ему пришлось бы признать и причастность США к перевороту на Украине в 2014 году.Ранее Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением РФ к ответственности за "агрессию" на Украине.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия
республика крым
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россия, константин бахарев, госдума рф, джо байден, республика крым, сша, в мире

В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским

18:48 26.02.2021 (обновлено: 18:56 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев заявил, что не удивлен отказом американского президента Джо Байдена признать российский статус Крыма - в противном случае ему пришлось бы признать и причастность США к перевороту на Украине в 2014 году.
Ранее Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением РФ к ответственности за "агрессию" на Украине.

"Было бы странно, если бы он заявил что-то другое. Тут нет ничего удивительного. Для Байдена отказаться от этой позиции равносильно тому, что признаться в совершенном преступлении и причастности к совершенному на Украине государственному перевороту в 2014 году. Ни он, ни кто либо другой, входивший тогда в администрацию президента (Барака – ред.) Обамы, никогда публично не будут заявлять иной позиции по Крыму. Для них признать российский статус Крыма – это политическое самоубийство", - сказал РИА Новости Бахарев.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияКонстантин БахаревГосдума РФДжо БайденРеспублика КрымСШАВ мире
 
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