В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским
18:48 26.02.2021 (обновлено: 18:56 26.02.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев заявил, что не удивлен отказом американского президента Джо Байдена признать российский статус Крыма - в противном случае ему пришлось бы признать и причастность США к перевороту на Украине в 2014 году.
Ранее Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением РФ к ответственности за "агрессию" на Украине.
"Было бы странно, если бы он заявил что-то другое. Тут нет ничего удивительного. Для Байдена отказаться от этой позиции равносильно тому, что признаться в совершенном преступлении и причастности к совершенному на Украине государственному перевороту в 2014 году. Ни он, ни кто либо другой, входивший тогда в администрацию президента (Барака – ред.) Обамы, никогда публично не будут заявлять иной позиции по Крыму. Для них признать российский статус Крыма – это политическое самоубийство", - сказал РИА Новости Бахарев.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".