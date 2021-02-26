https://ria.ru/20210226/bayden-1599157311.html

В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским

В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев заявил, что не удивлен отказом американского президента Джо Байдена признать российский статус Крыма... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T18:48

2021-02-26T18:48

2021-02-26T18:56

россия

константин бахарев

госдума рф

джо байден

республика крым

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев заявил, что не удивлен отказом американского президента Джо Байдена признать российский статус Крыма - в противном случае ему пришлось бы признать и причастность США к перевороту на Украине в 2014 году.Ранее Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением РФ к ответственности за "агрессию" на Украине.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210226/serdtse-1599107370.html

россия

республика крым

сша

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россия, константин бахарев, госдума рф, джо байден, республика крым, сша, в мире