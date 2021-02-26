https://ria.ru/20210226/bashkiriya-1599112274.html

Башкирского министра Беляева отправили под домашний арест

Башкирского министра Беляева отправили под домашний арест

Суд в Башкирии отправил под домашний арест задержанного министра ЖКХ региона Бориса Беляева, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщил РИА... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T15:23

2021-02-26T15:23

2021-02-26T16:11

россия

уфа

кумертау

происшествия

республика башкортостан

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УФА, 26 фев – РИА Новости. Суд в Башкирии отправил под домашний арест задержанного министра ЖКХ региона Бориса Беляева, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда Уфы.Ранее сообщалось, что в 2017 году в Кумертау по госконтракту были построены очистные сооружения, которые по сей день не введены в эксплуатацию, при этом подрядчик получил за работу 95 миллионов рублей из государственной казны. Следственные органы выяснили, что акт приемки нового сооружения был подписан должностными лицами несмотря на то, что не были проведены пусконаладочные работы на объекте и не предоставлены результаты исследований очищенных стоков воды. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.В феврале по уголовному делу был задержан министр строительства республики Рамзиль Кучарбаев, который в 2017 году руководил управлением капитального строительства региона. Сейчас он под домашним арестом. В четверг по этому же делу правоохранители задержали министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева, который в момент строительства очистных сооружений был мэром Кумертау."Кировский районный суд избрал Беляеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 апреля 2021 года", - сказал собеседник агентства. Максимальная санкция по статье о злоупотреблении должностными полномочиями - 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210225/bashkiriya-1598995358.html

россия

уфа

кумертау

республика башкортостан

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россия, уфа, кумертау, происшествия, республика башкортостан