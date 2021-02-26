https://ria.ru/20210226/armeniya-1599104825.html

Матвиенко прокомментировала ситуацию в Армении

Матвиенко прокомментировала ситуацию в Армении

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела телефонный разговор с главой Нацсобрания Армении Араратом Мирзояном, в ходе которого были обсуждены... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:48

2021-02-26T14:48

2021-02-26T16:21

никол пашинян

совет федерации рф

в мире

ситуация в армении

россия

валентина матвиенко

ереван

армения

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела телефонный разговор с главой Нацсобрания Армении Араратом Мирзояном, в ходе которого были обсуждены последние события в Ереване.Мирзоян обратился с просьбой "во имя соблюдения общечеловеческих ценностей и принципов гуманизма" оказать содействие по скорейшему возвращению на родину нескольких армянских женщин, задержанных во время нагорно-карабахского конфликта.Телефонный разговор произошел по инициативе армянской стороны.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html

россия

ереван

армения

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Ереван: протестующие пришли к резиденции Пашиняна Оппозиция пришла к резиденции Пашиняна. Там стоит усиленная охрана, полиция оцепила вход. 2021-02-26T14:48 true PT0M15S

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никол пашинян, совет федерации рф, в мире, ситуация в армении, россия, валентина матвиенко, ереван, армения