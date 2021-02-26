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Матвиенко прокомментировала ситуацию в Армении
Матвиенко прокомментировала ситуацию в Армении
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела телефонный разговор с главой Нацсобрания Армении Араратом Мирзояном, в ходе которого были обсуждены... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:48
2021-02-26T16:21
никол пашинян
совет федерации рф
в мире
ситуация в армении
россия
валентина матвиенко
ереван
армения
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела телефонный разговор с главой Нацсобрания Армении Араратом Мирзояном, в ходе которого были обсуждены последние события в Ереване.Мирзоян обратился с просьбой "во имя соблюдения общечеловеческих ценностей и принципов гуманизма" оказать содействие по скорейшему возвращению на родину нескольких армянских женщин, задержанных во время нагорно-карабахского конфликта.Телефонный разговор произошел по инициативе армянской стороны.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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ереван
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Ереван: протестующие пришли к резиденции Пашиняна
Оппозиция пришла к резиденции Пашиняна. Там стоит усиленная охрана, полиция оцепила вход.
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никол пашинян, совет федерации рф, в мире, ситуация в армении, россия, валентина матвиенко, ереван, армения

Матвиенко прокомментировала ситуацию в Армении

14:48 26.02.2021 (обновлено: 16:21 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на первом пленарном заседании весенней сессии Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на первом пленарном заседании весенней сессии Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела телефонный разговор с главой Нацсобрания Армении Араратом Мирзояном, в ходе которого были обсуждены последние события в Ереване.

"Председатель Совета Федерации отметила, что в России рассматривают происходящие события как внутренние и рассчитывают на урегулирование ситуации исключительно в мирном русле", - говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты российского парламента.

Оппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 18:54
"Почему не взорвались "Искандеры". Армия восстала против Пашиняна
Мирзоян обратился с просьбой "во имя соблюдения общечеловеческих ценностей и принципов гуманизма" оказать содействие по скорейшему возвращению на родину нескольких армянских женщин, задержанных во время нагорно-карабахского конфликта.

"Со своей стороны председатель Совета Федерации выразила готовность по парламентской линии содействовать решению этой гуманитарной проблемы", - отмечается в сообщении.

Телефонный разговор произошел по инициативе армянской стороны.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
 
Никол ПашинянСовет Федерации РФВ миреСитуация в АрменииРоссияВалентина МатвиенкоЕреванАрмения
 
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