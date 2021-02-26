https://ria.ru/20210226/armeniya-1599104825.html
Матвиенко прокомментировала ситуацию в Армении
Матвиенко прокомментировала ситуацию в Армении
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела телефонный разговор с главой Нацсобрания Армении Араратом Мирзояном, в ходе которого были обсуждены... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:48
2021-02-26T14:48
2021-02-26T16:21
никол пашинян
совет федерации рф
в мире
ситуация в армении
россия
валентина матвиенко
ереван
армения
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела телефонный разговор с главой Нацсобрания Армении Араратом Мирзояном, в ходе которого были обсуждены последние события в Ереване.Мирзоян обратился с просьбой "во имя соблюдения общечеловеческих ценностей и принципов гуманизма" оказать содействие по скорейшему возвращению на родину нескольких армянских женщин, задержанных во время нагорно-карабахского конфликта.Телефонный разговор произошел по инициативе армянской стороны.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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Ереван: протестующие пришли к резиденции Пашиняна
Оппозиция пришла к резиденции Пашиняна. Там стоит усиленная охрана, полиция оцепила вход.
2021-02-26T14:48
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никол пашинян, совет федерации рф, в мире, ситуация в армении, россия, валентина матвиенко, ереван, армения
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
провела телефонный разговор с главой Нацсобрания Армении
Араратом Мирзояном, в ходе которого были обсуждены последние события в Ереване.
"Председатель Совета Федерации отметила, что в России рассматривают происходящие события как внутренние и рассчитывают на урегулирование ситуации исключительно в мирном русле", - говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты российского парламента.
Мирзоян обратился с просьбой "во имя соблюдения общечеловеческих ценностей и принципов гуманизма" оказать содействие по скорейшему возвращению на родину нескольких армянских женщин, задержанных во время нагорно-карабахского конфликта.
"Со своей стороны председатель Совета Федерации выразила готовность по парламентской линии содействовать решению этой гуманитарной проблемы", - отмечается в сообщении.
Телефонный разговор произошел по инициативе армянской стороны.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.