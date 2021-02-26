https://ria.ru/20210226/armeniya-1599097895.html

Алиев озвучил позицию Азербайджана по отношениям Армении и Турции

Алиев озвучил позицию Азербайджана по отношениям Армении и Турции

Баку нормально относится к возможной нормализации турецко-армянских отношений, решение об открытии границы примет Анкара, заявил президент Азербайджана Ильхам... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:22

2021-02-26T14:22

2021-02-26T14:22

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 26 фев – РИА Новости. Баку нормально относится к возможной нормализации турецко-армянских отношений, решение об открытии границы примет Анкара, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

баку

азербайджан

армения

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2021

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ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире