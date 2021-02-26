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Алиев озвучил позицию Азербайджана по отношениям Армении и Турции
Алиев озвучил позицию Азербайджана по отношениям Армении и Турции
Баку нормально относится к возможной нормализации турецко-армянских отношений, решение об открытии границы примет Анкара, заявил президент Азербайджана Ильхам... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:22
2021-02-26T14:22
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 26 фев – РИА Новости. Баку нормально относится к возможной нормализации турецко-армянских отношений, решение об открытии границы примет Анкара, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
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ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире

Алиев озвучил позицию Азербайджана по отношениям Армении и Турции

14:22 26.02.2021
 
© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения Зангиланского и Губадлинского районов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения Зангиланского и Губадлинского районов - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 26 фев – РИА Новости. Баку нормально относится к возможной нормализации турецко-армянских отношений, решение об открытии границы примет Анкара, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы относимся к этому нормально, это даст толчок развитию региона. Что касается границы, решение примет сама Турция. Любое решение, которое выгодно Турции, выгодно и Азербайджану", - сказал Алиев на пресс-конференции для иностранных журналистов.

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Может ли Турция вытеснить Россию из Закавказья?
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
 
Ильхам АлиевБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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