Алиев озвучил позицию Азербайджана по отношениям Армении и Турции
© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения Зангиланского и Губадлинского районов
© Пресс-служба президента Азербайджана
БАКУ, 26 фев – РИА Новости. Баку нормально относится к возможной нормализации турецко-армянских отношений, решение об открытии границы примет Анкара, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Мы относимся к этому нормально, это даст толчок развитию региона. Что касается границы, решение примет сама Турция. Любое решение, которое выгодно Турции, выгодно и Азербайджану", - сказал Алиев на пресс-конференции для иностранных журналистов.
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Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.