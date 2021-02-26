https://ria.ru/20210226/armeniya-1599074249.html

Правящая фракция сорвала заседание совета парламента Армении

Правящая фракция сорвала заседание совета парламента Армении

Правящая в Армении фракция "Мой шаг" во второй раз сорвала заседание совета парламента, срок для обеспечения кворума истек, заявил РИА Новости депутат от... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:40

2021-02-26T12:40

2021-02-26T12:40

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

процветающая армения

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости. Правящая в Армении фракция "Мой шаг" во второй раз сорвала заседание совета парламента, срок для обеспечения кворума истек, заявил РИА Новости депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян.Заседание совета парламента планировалось на 10.00 мск. В случае одобрения советом предложенной оппозицией повестки – обсуждения внутриполитической ситуации в стране и вопроса отмены военного положения, - должно было состояться внеочередное заседание парламента."Правящая фракция сорвала заседание совета. Срок для обеспечения кворума истек. Заседание не состоится", - сказал Абовян.В четверг оппозиции также не удалось созвать заседание из-за отсутствия кворума.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210226/otstavka-1599041430.html

ереван

армения

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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, процветающая армения, армения, в мире