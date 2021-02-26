https://ria.ru/20210226/arest-1599032353.html
Начальника цеха Норильской фабрики отправили под домашний арест
Начальника цеха Норильской фабрики отправили под домашний арест
Норильский городской суд отправил одного из фигурантов дела об обрушении на Норильской обогатительной фабрике Дениса Курбатова под домашний арест, сообщает... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T08:28
2021-02-26T08:28
2021-02-26T08:28
обрушение на фабрике в норильске
россия
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598312021_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_0661c031784c52dc4d9cf32f96464c27.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Норильский городской суд отправил одного из фигурантов дела об обрушении на Норильской обогатительной фабрике Дениса Курбатова под домашний арест, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.В субботу, 20 февраля в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике (входит в дочернюю компанию "Норникеля" "Медвежий ручей") произошло обрушение. Площадь обрушения составила порядка 1 тысячи квадратных метров. В результате ЧП погибли трое рабочих, еще пятеро были госпитализированы.Ранее Норильский городской суд избрал меру пресечения еще двум фигурантам: главному инженеру управления обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей" Илье Ананко и начальнику отдела по техническому надзору Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей" Константину Василенко. Оба были арестованы на 2 месяца, по 19 апреля включительно. В четверг Норильский городской суд отправил под домашний арест до 20 апреля директора Норильской обогатительной фабрики Александра Цымбала.Денис Курбатов – начальник дробильного цеха. Вячеслав Миллер - производитель работ ремонтно-строительного треста ООО "Норильскникельремонт".
https://ria.ru/20210220/norilsk-1598269406.html
россия
норильск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598312021_3:0:1280:958_1920x0_80_0_0_368937cc9737cf225cd27f9e6a10e67a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обрушение на фабрике в норильске, россия, норильск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости.
Норильский городской суд отправил одного из фигурантов дела об обрушении
на Норильской обогатительной фабрике Дениса Курбатова под домашний арест, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда
.
В субботу, 20 февраля в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике (входит в дочернюю компанию "Норникеля" "Медвежий ручей") произошло обрушение. Площадь обрушения составила порядка 1 тысячи квадратных метров. В результате ЧП погибли трое рабочих, еще пятеро были госпитализированы.
Ранее Норильский городской суд избрал меру пресечения еще двум фигурантам: главному инженеру управления обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей" Илье Ананко и начальнику отдела по техническому надзору Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей" Константину Василенко. Оба были арестованы на 2 месяца, по 19 апреля включительно. В четверг Норильский городской суд отправил под домашний арест до 20 апреля директора Норильской обогатительной фабрики Александра Цымбала.
"Суд избрал меру пресечения в отношении Курбатова - домашний арест по 19 апреля 2021 года включительно. А в отношении Миллера в удовлетворении ходатайства следствию об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отказано", - говорится в сообщении.
Денис Курбатов – начальник дробильного цеха. Вячеслав Миллер - производитель работ ремонтно-строительного треста ООО "Норильскникельремонт".