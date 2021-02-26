Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210226/antidot-1599028303.html
Приморские ученые нашли в море антидот от высокотоксичного яда
Приморские ученые нашли в море антидот от высокотоксичного яда
Приморские ученые выяснили, что соединения из морского плесневого гриба защищают клетки от высокотоксичного гербицида параквата, против которого нет... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T06:45
2021-02-26T06:45
наука
россия
южно-китайское море
дальневосточный федеральный университет
владивосток
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/97940/70/979407041_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_ca19464e348f3ea62dc384e56f21a892.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Приморские ученые выяснили, что соединения из морского плесневого гриба защищают клетки от высокотоксичного гербицида параквата, против которого нет противоядия, и, возможно, способны усиливать действие некоторых лекарств, сообщает Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ).Паракват ― высокотоксичное для животных и человека соединение-гербицид. Около сотни стран, в том числе США, используют его для обработки посевов и борьбы с сорняками. В десятках стран, включая Россию, использовать ядовитое соединение запрещено. Проблема отравления людей паракватом широко известна в Индии. Крестьяне, которые работают на полях, рискуют получить опасную дозу вещества и погибнуть.Плесневый гриб исследовали ученые ДВФУ и Тихоокеанского института биоорганической химии имени Г. Б. Елякова при участии специалистов из Германии и Вьетнама. Гриб выделен из мягкого коралла, собранного в Южно-Китайском море во время экспедиции на научно-исследовательском судне "Академик Опарин".Ученые отмечают, что в очень малой концентрации соединения увеличивали жизнеспособность клеток, обработанных паракватом, почти на 40% по сравнению с клетками, обработанными только паракватом."В ходе дальнейших исследований мы хотим подробнее выяснить, каким образом эти природные молекулы защищают клетку. Возможно, они действуют как антиоксиданты, и, вероятно, они также могут защитить клетки от других токсичных веществ", ― рассказала заведующая лабораторией биологически активных соединений Школы естественных наук ДВФУ Олеся Журавлева.По данным ученых, активные молекулы морского гриба могут усиливать действие некоторых известных лекарств.
https://ria.ru/20200623/1573337481.html
россия
южно-китайское море
владивосток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/97940/70/979407041_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_21a918c20fa3aad16ecb5c563dd480df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, южно-китайское море, дальневосточный федеральный университет, владивосток, сша

Приморские ученые нашли в море антидот от высокотоксичного яда

06:45 26.02.2021
 
© РИА Новости / Геннадий ШишкинЛивень во Владивостоке
Ливень во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Приморские ученые выяснили, что соединения из морского плесневого гриба защищают клетки от высокотоксичного гербицида параквата, против которого нет противоядия, и, возможно, способны усиливать действие некоторых лекарств, сообщает Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ).
Паракват ― высокотоксичное для животных и человека соединение-гербицид. Около сотни стран, в том числе США, используют его для обработки посевов и борьбы с сорняками. В десятках стран, включая Россию, использовать ядовитое соединение запрещено. Проблема отравления людей паракватом широко известна в Индии. Крестьяне, которые работают на полях, рискуют получить опасную дозу вещества и погибнуть.
Плесневый гриб исследовали ученые ДВФУ и Тихоокеанского института биоорганической химии имени Г. Б. Елякова при участии специалистов из Германии и Вьетнама. Гриб выделен из мягкого коралла, собранного в Южно-Китайском море во время экспедиции на научно-исследовательском судне "Академик Опарин".
"Специалисты ДВФУ вместе с российскими и зарубежными коллегами установили, что соединения из плесневого гриба Penicillium dimorphosporum могут защитить от воздействия параквата. Эксперимент провели на клеточной линии нейробластомы. По происхождению это опухолевые клетки, на которых изучают нейропротекторную активность потенциальных лекарственных средств", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что в очень малой концентрации соединения увеличивали жизнеспособность клеток, обработанных паракватом, почти на 40% по сравнению с клетками, обработанными только паракватом.
"В ходе дальнейших исследований мы хотим подробнее выяснить, каким образом эти природные молекулы защищают клетку. Возможно, они действуют как антиоксиданты, и, вероятно, они также могут защитить клетки от других токсичных веществ", ― рассказала заведующая лабораторией биологически активных соединений Школы естественных наук ДВФУ Олеся Журавлева.
По данным ученых, активные молекулы морского гриба могут усиливать действие некоторых известных лекарств.
Морская звезда - РИА Новости, 1920, 23.06.2020
23 июня 2020, 07:37
В Приморье ученые выделили противоопухолевые вещества из морской звезды
 
НаукаРоссияЮжно-Китайское мореДальневосточный федеральный университетВладивостокСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:53В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
13:49Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
13:44Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
13:42Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
13:42Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
13:39В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном
13:36Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
13:36Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства
13:35В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
13:31Навального этапировали в колонию
13:30В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек
13:30Сенатор Пушков прокомментировал авиаудары США по Сирии
13:29Генпрокуратура Армении изучает требование об отставке правительства
13:28Оппозиция обратилась к президенту Армении с просьбой принять делегацию
13:22В МИД назвали блокировку аккаунтов в Twitter абсурдной
13:21В Госдуме оценили украинскую идею наказывать за сотрудничество с Россией
13:18Алиев предостерег от попыток сорвать соглашение по Карабаху
13:17В Смоленской области завели дело из-за недостатка льготных лекарств
13:14Захарова заявила, что Запад отвергает неудобные вопросы по Навальному
13:13Трех человек госпитализировали после ЧП в Нижнем Новгороде
Лента новостейМолния