Приморские ученые нашли в море антидот от высокотоксичного яда
ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Приморские ученые выяснили, что соединения из морского плесневого гриба защищают клетки от высокотоксичного гербицида параквата, против которого нет противоядия, и, возможно, способны усиливать действие некоторых лекарств, сообщает Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ).
Паракват ― высокотоксичное для животных и человека соединение-гербицид. Около сотни стран, в том числе США, используют его для обработки посевов и борьбы с сорняками. В десятках стран, включая Россию, использовать ядовитое соединение запрещено. Проблема отравления людей паракватом широко известна в Индии. Крестьяне, которые работают на полях, рискуют получить опасную дозу вещества и погибнуть.
Плесневый гриб исследовали ученые ДВФУ и Тихоокеанского института биоорганической химии имени Г. Б. Елякова при участии специалистов из Германии и Вьетнама. Гриб выделен из мягкого коралла, собранного в Южно-Китайском море во время экспедиции на научно-исследовательском судне "Академик Опарин".
"Специалисты ДВФУ вместе с российскими и зарубежными коллегами установили, что соединения из плесневого гриба Penicillium dimorphosporum могут защитить от воздействия параквата. Эксперимент провели на клеточной линии нейробластомы. По происхождению это опухолевые клетки, на которых изучают нейропротекторную активность потенциальных лекарственных средств", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что в очень малой концентрации соединения увеличивали жизнеспособность клеток, обработанных паракватом, почти на 40% по сравнению с клетками, обработанными только паракватом.
"В ходе дальнейших исследований мы хотим подробнее выяснить, каким образом эти природные молекулы защищают клетку. Возможно, они действуют как антиоксиданты, и, вероятно, они также могут защитить клетки от других токсичных веществ", ― рассказала заведующая лабораторией биологически активных соединений Школы естественных наук ДВФУ Олеся Журавлева.
По данным ученых, активные молекулы морского гриба могут усиливать действие некоторых известных лекарств.
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