https://ria.ru/20210226/akuly-1599056266.html

Правда и мифы о невероятных способностях диких животных. Не верю!

Правда и мифы о невероятных способностях диких животных. Не верю!

Выражение "Прятать голову в песок" связывают со страусами, но справедливо ли это? Правда, что слоны панически боятся мышей, а умирать уходят в специальное место. Массовые самоубийства леммингов - уникальное природное явление или растиражированная байка. Насколько акулы чувствительны к крови? Где миф, а где правда помог понять биолог Павел Глазков.

2021-02-26T12:00

2021-02-26T12:00

2021-02-26T12:01

мифы

the walt disney company

дельфины

слоны

акулы

мыши

природа

киты

животные

общество

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Правда и мифы о невероятных способностях диких животных. Не верю! Выражение "Прятать голову в песок" связывают со страусами, но справедливо ли это? Правда, что слоны панически боятся мышей, а умирать уходят в специальное место. Массовые самоубийства леммингов - уникальное природное явление или растиражированная байка. Насколько акулы чувствительны к крови? Где миф, а где правда помог понять биолог Павел Глазков. audio/mpeg

Правда и мифы о невероятных способностях диких животных. Не верю! Выражение "Прятать голову в песок" связывают со страусами, но справедливо ли это? Правда, что слоны панически боятся мышей, а умирать уходят в специальное место. Массовые самоубийства леммингов - уникальное природное явление или растиражированная байка. Насколько акулы чувствительны к крови? Где миф, а где правда помог понять биолог Павел Глазков. audio/mpeg

Павел ‒ кандидат биологических наук и автор канала о животных "Каждой твари по паре".1:20 Массовые самоубийства Леммингов. Причем тут студия The Walt Disney?10:35 Акула может учуять каплю кровь, находясь за несколько километров от жертвы.16:17 Слоны ходят умирать в специальное место.20:05 Слоны бояться мышей, потому что они могут забраться в хобот и грызут подошву гигантов.23:50 Слоны перемещаются практически бесшумно.25:25 Уховертки забираются в ушные каналы и откладывают там яйца.31:10 В среднем каждый человек за всю жизнь съедает 5 пауков во время сна. 33:58 Страусы прячут голову в песок.36:05 Нельзя подбирать упавших из гнезда птенцов, иначе от них откажутся родители. 37:19 Дельфины и киты массово выбрасываются на побережья. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мифы, the walt disney company, дельфины, слоны, акулы, мыши, природа, киты, животные, общество, аудио, подкаст