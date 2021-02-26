https://ria.ru/20210226/akuly-1599056266.html
Правда и мифы о невероятных способностях диких животных. Не верю!
Правда и мифы о невероятных способностях диких животных. Не верю!
Выражение "Прятать голову в песок" связывают со страусами, но справедливо ли это? Правда, что слоны панически боятся мышей, а умирать уходят в специальное место. Массовые самоубийства леммингов - уникальное природное явление или растиражированная байка. Насколько акулы чувствительны к крови? Где миф, а где правда помог понять биолог Павел Глазков.
2021-02-26T12:00
2021-02-26T12:00
2021-02-26T12:01
мифы
the walt disney company
дельфины
слоны
акулы
мыши
природа
киты
животные
общество
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Правда и мифы о невероятных способностях диких животных. Не верю!
Выражение "Прятать голову в песок" связывают со страусами, но справедливо ли это? Правда, что слоны панически боятся мышей, а умирать уходят в специальное место. Массовые самоубийства леммингов - уникальное природное явление или растиражированная байка. Насколько акулы чувствительны к крови? Где миф, а где правда помог понять биолог Павел Глазков.
audio/mpeg
Правда и мифы о невероятных способностях диких животных. Не верю!
Выражение "Прятать голову в песок" связывают со страусами, но справедливо ли это? Правда, что слоны панически боятся мышей, а умирать уходят в специальное место. Массовые самоубийства леммингов - уникальное природное явление или растиражированная байка. Насколько акулы чувствительны к крови? Где миф, а где правда помог понять биолог Павел Глазков.
audio/mpeg
Павел ‒ кандидат биологических наук и автор канала о животных "Каждой твари по паре".1:20 Массовые самоубийства Леммингов. Причем тут студия The Walt Disney?10:35 Акула может учуять каплю кровь, находясь за несколько километров от жертвы.16:17 Слоны ходят умирать в специальное место.20:05 Слоны бояться мышей, потому что они могут забраться в хобот и грызут подошву гигантов.23:50 Слоны перемещаются практически бесшумно.25:25 Уховертки забираются в ушные каналы и откладывают там яйца.31:10 В среднем каждый человек за всю жизнь съедает 5 пауков во время сна. 33:58 Страусы прячут голову в песок.36:05 Нельзя подбирать упавших из гнезда птенцов, иначе от них откажутся родители. 37:19 Дельфины и киты массово выбрасываются на побережья. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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мифы, the walt disney company, дельфины, слоны, акулы, мыши, природа, киты, животные, общество, аудио, подкаст
Правда и мифы о невероятных способностях диких животных. Не верю!
12:00 26.02.2021 (обновлено: 12:01 26.02.2021)
Выражение "Прятать голову в песок" связывают со страусами, но справедливо ли это? Правда, что слоны панически боятся мышей, а умирать уходят в специальное место. Массовые самоубийства леммингов - уникальное природное явление или растиражированная байка. Насколько акулы чувствительны к крови? Где миф, а где правда помог понять биолог Павел Глазков.
Павел ‒ кандидат биологических наук и автор канала о животных "Каждой твари по паре"
.
1:20 Массовые самоубийства Леммингов. Причем тут студия The Walt Disney?
10:35 Акула может учуять каплю кровь, находясь за несколько километров от жертвы.
16:17 Слоны ходят умирать в специальное место.
20:05 Слоны бояться мышей, потому что они могут забраться в хобот и грызут подошву гигантов.
23:50 Слоны перемещаются практически бесшумно.
25:25 Уховертки забираются в ушные каналы и откладывают там яйца.
31:10 В среднем каждый человек за всю жизнь съедает 5 пауков во время сна.
33:58 Страусы прячут голову в песок.
36:05 Нельзя подбирать упавших из гнезда птенцов, иначе от них откажутся родители.
37:19 Дельфины и киты массово выбрасываются на побережья.
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