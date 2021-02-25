https://ria.ru/20210225/zhvachka-1598870784.html
Врач Будаковская развеяла популярные мифы о жвачке
Врач Будаковская развеяла популярные мифы о жвачке
Врач-диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская рассказала "Москве 24" о мифах про жвачку и о том, как правильно ее использовать. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T09:47
2021-02-25T09:47
2021-02-25T12:52
алина будаковская
жвачка
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Врач-диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская рассказала "Москве 24" о мифах про жвачку и о том, как правильно ее использовать.Так, многие люди боятся проглотить жвачку. По словам врача, компоненты жвачки не перевариваются в желудочно-кишечном тракте и спокойно выходят естественным путем, поэтому ничего страшного не произойдет, если ее съесть.Однако использовать ее стоит не более десяти минут, иначе можно лишиться пломб и даже спровоцировать обострение хронических болезней ЖКТ. Также у человека может возникнуть перенапряжение жевательных мышц, что приводит к асимметрии лица и головной боли.А вот жуя жвачку в надежде скрыть запах изо рта, люди себя обманывают: часто он свидетельствует от различных заболеваниях, например, стоматите, пародонтозе, а также хеликобактерной инфекции желудка."Это очень опасно, потому что может развиваться вплоть до язвы желудка", – пояснила врач.
https://ria.ru/20210219/kofe-1598112316.html
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алина будаковская, жвачка, россия, общество
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Врач-диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская
рассказала "Москве 24
" о мифах про жвачку
и о том, как правильно ее использовать.
Так, многие люди боятся проглотить жвачку. По словам врача, компоненты жвачки не перевариваются в желудочно-кишечном тракте и спокойно выходят естественным путем, поэтому ничего страшного не произойдет, если ее съесть.
Однако использовать ее стоит не более десяти минут, иначе можно лишиться пломб и даже спровоцировать обострение хронических болезней ЖКТ. Также у человека может возникнуть перенапряжение жевательных мышц, что приводит к асимметрии лица и головной боли.
А вот жуя жвачку в надежде скрыть запах изо рта, люди себя обманывают: часто он свидетельствует от различных заболеваниях, например, стоматите, пародонтозе, а также хеликобактерной инфекции желудка.
"Это очень опасно, потому что может развиваться вплоть до язвы желудка", – пояснила врач.