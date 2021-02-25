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Суд удовлетворил просьбу об УДО бывшего заммэра Якутска
Суд удовлетворил просьбу об УДО бывшего заммэра Якутска
Якутский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего заммэра Якутска Василия Гоголева, отбывающего срок в колонии за... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:15
2021-02-25T16:38
якутский городской суд
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 25 фев – РИА Новости. Якутский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего заммэра Якутска Василия Гоголева, отбывающего срок в колонии за злоупотребления полномочиями с ущербом на 165 миллионов рублей, сообщил РИА Новости заместитель начальника организационно-правового отдела горсуда Николай Сизых.Как отметили журналистам в суде, из характеристики на Гоголева следует, что он полностью осознал свою вину в преступлении и раскаивается."В настоящей характеристике отмечается, что, учитывая весь период отбывания наказания, администрация считает условно-досрочное освобождение осужденного Гоголева В.В. целесообразным. При разрешении заявленного ходатайства защитника суд учитывает, что за весь период отбывания наказания осужденным Гоголевым нарушений не допущено, имеет поощрения, характеризуется положительно, вину в совершенном преступлении признает, раскаивается. ...Гоголеву В.В. будет предоставлено место работы по специальности", - заявили в суде.Отмечается, что также приняты во внимание мнение прокурора, представителя администрации и адвоката. "Суд постановил: ходатайство защитника в интересах осужденного Гоголева об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания удовлетворено. Осужденного Гоголева решено освободить условно-досрочно на неотбытый срок 1 год 11 месяцев 5 дней", - рассказали в суде. Постановление может быть обжаловано в Верховный суд республики в течение 10 суток со дня его вынесения.Гоголев был задержан в июне 2019 года, ему предъявили обвинения во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Следствие сообщало, что девелопер передал ему взятку в виде прав на недвижимость в строящемся жилом доме, которая оценивалась в 114 миллионов рублей. Впоследствии обвинение во взяточничестве было снято. В июле 2020 года суд приговорил Гоголева, причинившего ущерб строительной фирме в размере свыше 165 миллионов рублей, к четырем годам колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями.
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якутский городской суд, якутск, происшествия

Суд удовлетворил просьбу об УДО бывшего заммэра Якутска

11:15 25.02.2021 (обновлено: 16:38 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ЯКУТСК, 25 фев – РИА Новости. Якутский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего заммэра Якутска Василия Гоголева, отбывающего срок в колонии за злоупотребления полномочиями с ущербом на 165 миллионов рублей, сообщил РИА Новости заместитель начальника организационно-правового отдела горсуда Николай Сизых.

"Ходатайство адвоката по условно-досрочному освобождению Василия Гоголева удовлетворено судом", - сказал Сизых.

Как отметили журналистам в суде, из характеристики на Гоголева следует, что он полностью осознал свою вину в преступлении и раскаивается.
"В настоящей характеристике отмечается, что, учитывая весь период отбывания наказания, администрация считает условно-досрочное освобождение осужденного Гоголева В.В. целесообразным. При разрешении заявленного ходатайства защитника суд учитывает, что за весь период отбывания наказания осужденным Гоголевым нарушений не допущено, имеет поощрения, характеризуется положительно, вину в совершенном преступлении признает, раскаивается. ...Гоголеву В.В. будет предоставлено место работы по специальности", - заявили в суде.
Отмечается, что также приняты во внимание мнение прокурора, представителя администрации и адвоката. "Суд постановил: ходатайство защитника в интересах осужденного Гоголева об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания удовлетворено. Осужденного Гоголева решено освободить условно-досрочно на неотбытый срок 1 год 11 месяцев 5 дней", - рассказали в суде. Постановление может быть обжаловано в Верховный суд республики в течение 10 суток со дня его вынесения.
Гоголев был задержан в июне 2019 года, ему предъявили обвинения во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Следствие сообщало, что девелопер передал ему взятку в виде прав на недвижимость в строящемся жилом доме, которая оценивалась в 114 миллионов рублей. Впоследствии обвинение во взяточничестве было снято. В июле 2020 года суд приговорил Гоголева, причинившего ущерб строительной фирме в размере свыше 165 миллионов рублей, к четырем годам колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями.
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