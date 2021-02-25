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Россия перечислит в бюджет ООН 70 миллионов долларов

Россия перечислит в бюджет ООН 70 миллионов долларов

Взнос России в регулярный бюджет ООН в 2021 году составит 70 миллионов долларов, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков на... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T17:03

2021-02-25T17:03

2021-02-25T17:03

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Взнос России в регулярный бюджет ООН в 2021 году составит 70 миллионов долларов, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков на брифинге, организованном МИА "Россия сегодня".По его словам, Россия исправно выплачивает свои взносы в регулярный бюджет ООН и в миротворческий бюджет, а также добровольные взносы."Я начну с общей цифры, которая называется "официальная помощь развитию" - ежегодно это порядка миллиарда долларов, но это совокупно, не только по линии ООН, но и по двусторонним каналам. Регулярный бюджет ООН – это около 3 миллиардов долларов, и наш взнос в этом году составляет 70 миллионов долларов. Мы готовимся его выплатить. Мы в прошлом году, несмотря на пандемию, выплатили наш взнос в регулярный бюджет - он составлял чуть меньше, 66 миллионов долларов", - сказал Чумаков.Заместитель постпреда РФ при ООН добавил, что ежегодный взнос России в миротворческий бюджет составляет почти 200 миллионов долларов при общем объеме бюджета около 7 миллиардов долларов.Чумаков уточнил, что доля России в регулярном бюджете ООН составляет 2,5%, а в миротворческом – 3%. "Учитывая, что всего (в ООН – прим. ред.) 193 страны, даже взнос больше 1% - это очень много, таких стран всего порядка 16, это основные плательщики", - отметил он.

https://ria.ru/20210101/oon-1591783809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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