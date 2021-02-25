https://ria.ru/20210225/vrachi-1598809299.html

В Калининградской области семья пациента добивается суда над врачами

В Калининградской области семья пациента добивается суда над врачами

В Калининградской области родственники умершего в Черняховской ЦРБ мужчины два с половиной года добивались уголовного преследования врачей. Близкие считают, что РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T08:00

2021-02-25T08:00

2021-02-25T15:06

врачи

инсульт

калининград

медицина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598869909_0:126:3151:1898_1920x0_80_0_0_ffbc27074a404bf7f05eaef6f31b7ef2.jpg

Москва, 25 фев — РИА Новости, Святослав Петров. В Калининградской области родственники умершего в Черняховской ЦРБ мужчины два с половиной года добивались уголовного преследования врачей. Близкие считают, что лечили его не от тех болезней, а когда состояние ухудшилось — реанимировали с нарушениями. По версии адвоката семьи, медики вовремя не прооперировали пациента и сфальсифицировали документы.Двойной инсультВ августе 2012-го 56-летний Евгений Иванов перенес инсульт. Тогда же у него выявили ишемическую болезнь сердца (ИБС), кардиосклероз, гипертонию 3-й степени и мерцательную аритмию. Дали временную инвалидность. Лечили в ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ", к которой Иванов был приписан. Однако через пять лет его разбил второй инсульт. Больной обратился за консультацией в Калининградский центр высоких медицинских технологий (ФЦВМТ). Ему назначили лечение препаратами против ИБС и рекомендовали установить кардиостимулятор. Иванов сразу записался на операцию, но ее дважды переносили на месяц из-за отсутствия имплантов.За время ожидания состояние пациента ухудшилось настолько, что ФЦВМТ в хирургическом вмешательстве отказал и отправил на дополнительное обследование по месту жительства. Иванов лег в Черняховскую ЦРБ — в терапевтическое отделение, потому что кардиологии в медучреждении нет. При поступлении ему поставили другой диагноз: "хроническая анемия". Местные врачи прописали новое лечение, а препараты, назначенные раньше кардиологом, отменили. Через два дня Иванову стало хуже. Врачи говорили родственникам, что волноваться не о чем, но четвертого апреля он скончался. Расхожие показанияВалентине Ивановой о смерти супруга сообщили только спустя восемь часов. Объяснили "нежеланием беспокоить на ночь глядя". Сперва она решила, что это ошибка, ведь накануне медики говорили, что с мужем все в порядке. Уже в больнице Иванова засомневалась в правильности действий медперсонала. Лечащий врач и заведующий 2-м терапевтическим отделением отказались называть причину смерти мужа (позже выяснилось, что это ИБС, осложненная острой сердечной недостаточностью) и показывать стационарную карту. Кроме того, Иванову насторожило, что реаниматолог, который якобы пытался спасти Евгения, "что-то вписывал в медицинские документы". Уголовное дело Похоронив супруга, женщина стала добиваться расследования. СК несколько раз отказывал "из-за отсутствия состава преступления". Впрочем, результаты проверок только убеждали семью в правильности подозрений. "Например, стало известно, что у реаниматолога в расписании стояло дежурство одновременно в двух больницах: в Черняховке и в Немане. Они в 50 километрах друг от друга. Видимо, когда муж умирал, врача не было на месте, а реанимационные меры он описал в документах уже постфактум", — поясняет Иванова.По словам адвоката Владимира Середина, следователи сначала не придавали значения фактам, указывающим на возможную подделку документов.Так, технико-криминалистическая экспертиза выявила, что стационарную карту Иванова расшивали — добавляли новые листы. Возможно, считает защитник, это говорит о попытке скрыть неверные действия сотрудников больницы. Дело возбудили только после того, как родственники попали на личный прием к заместителю начальника СК по Калининградской области. Следствие усмотрело признаки преступления по части 2 статьи 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть одного человека").По версии СК, сотрудники больницы "допустили дефекты предоставления медицинской помощи". В частности, не провели исследования крови и сердечного ритма, а больной не получил необходимую терапию. Неизвестные врачи С подозреваемыми следователи пока не спешат — дело возбуждено против неустановленных лиц. При этом семья Иванова и адвокат считают, что в смерти виновны не только медики Черняховской ЦРБ."В перспективе — серьезные проверочные мероприятия в ФЦВМТ по факту некачественно оказанной медицинской помощи, по порядку формирования и ведения очереди пациентов на операцию", — говорит Середин. По словам защитника, в ФЦВМТ не было официального списка очередников на имплантацию кардиостимуляторов — процедуру проводили только по "неотложным показаниям". РИА Новости направило запрос в Минздрав Калининградской области. Ответ на момент публикации не поступил. Хотя бы завели делоПо словам Середина, возбуждение дела о халатности врачей — скорее исключение. Следователи редко за такие берутся, редко удается их убедить, что в смерти пациента виноваты медики. "Сейчас у меня в работе еще два иска, связанные с неоказанием помощи. В одном врач попросту забыл о 46-летнем мужчине, — говорит юрист. — Тот в очень тяжелом состоянии с гипертоническим кризом долго сидел в коридоре амбулатории. Не дождавшись назначенных неотложных мероприятий, отправился домой. Вечером его госпитализировали, и он умер в больнице". Добиться расследования этого случая родственники не могут уже много месяцев.

https://ria.ru/20210224/vrach-1598797092.html

https://ria.ru/20201210/prisyazhnye-1588685499.html

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

врачи, инсульт, калининград, медицина, общество